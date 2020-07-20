США запровадили санкції проти Рамзана Кадирова і його родини.

Главу Чечні вважають причетним до численних порушень прав людини.

Державний департамент США в понеділок, 20 липня, оголосив про запровадження санкцій проти глави Чечні Рамзана Кадирова. Йому, зокрема, заборонили в'їзд на територію США. Під штрафні заходи потрапили також його дружина Медні Кадирова і його доньки Айшат і Каріна Кадирови. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Санкції запроваджено у зв'язку з численними порушеннями прав людини в Чечні, які почастішали на тлі пандемії коронавірусу.

«У Держдепартаменту є детальна достовірна інформація про те, що Кадиров несе відповідальність за численні порушення прав людини, включно з тортурами і позасудовими стратами, які відбувалися протягом більше десяти років», – заявив керівник американського зовнішньополітичного відомства Майк Помпео.

Державний секретар США висловив стурбованість тим, що Кадиров «користується пандемією коронавірусу для виправдання подальших порушень прав людини в Чечні». Він закликав союзників Сполучених Штатів запровадити аналогічні санкції проти глави Чечні.

Три роки тому Вашінгтон вже запроваджував економічні санкції щодо Рамзана Кадирова, які передбачали, зокрема, заморожування його активів у США. Крім того, з 2014 року Кадиров введений до списку санкцій Євроунії за підтримку російської агресії на Донбасі.

Реагуючи на оголошення нових санкцій, Рамзан Кадиров опублікував у своєму Telegram-каналі фото, на якому він стоїть на тлі стелажів зі зброєю і тримає в руках два кулемети. У підписі під знимкою зазначено: «Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!» Після слів ідуть два смайлики.