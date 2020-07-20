Збільшене споживання в країні огірків та капусти зменшує ризик смерті від COVID-19.

 

Багато продуктів мають антиоксидантну активність, і певні реґіональні дієти можуть пом'якшувати дію COVID-19. Щоби перевірити цю інтуїтивну гіпотезу, міжнародна група науковців (з Іспанії, Франції, Португалії та Швейцарії) вирішили оцінити статистичну залежність між споживанням овочів у різних європейських країнах та рівнем у них смертності від COVID-19.

 

Виявилося, що збільшення на один грам денно середнього споживання огірків відповідає меншій на 11,5% питомої (на один мільйон населення) ковідної смертності в країні, а капусти – аж на 13,9% (при низькому їхньому споживанні, при вищому зменшення не є настільки разючим). Причім ці результати виявилися цілком статистично значимими (p-значення відповідно 0,003 і 0,03).

 

Кореляція між питомою смертністю (вертикальна вісь – кількість смертей на 1 млн населення) та середнім споживанням у країні (горизонтальна вісь – грамів денно) качанної капусти (зліва) і огірків (справа) (клікнути для збільшення)

 

Статистично значимим (р=0,03) виявилася і залежність між споживанням салати (Lactuca sativa) а смертністю – але з протилежним результатом: збільшення споживання в країні показує збільшення смертності на 3,7%.

 

Зазначимо, що під капустою в дослідженні розумілася качанна капуста (біла, червона, савойська), стосовно ж цвітної капусти (каляфйори), броколі, а також шпинату, кабачків і помідорів статистично значимих результатів не виявлено.

 

Результати були кореговані з врахуванням рівня ВВП, щільності населення, вікової піраміди, рівня безробіття та рівня ожиріння, але виявлені кореляції залишилися.

 

Науковці зазначають: хоча ці результати не дозволяють зробити висновок про причинно-наслідковий зв'язок, вони підкріплюють апріорну гіпотезу про те, що прийом антиоксидантних продуктів, які впливають на інсулінорезистентність, можливо, зменшують важкість перебігу COVID-19, що узгоджується з недавніми отриманими даними про споживання ферментованих овочів (більше їх споживання на 1 г денно корелювало із меншою на 35,4% смертністю від COVID-19 з р=0,016).

 

Кореляція між питомою смертністю (вертикальна вісь – кількість смертей на 1 млн населення) та середнім споживанням в країні (горизонтальна вісь – грамів денно) ферментованих овочів

 

Висловлюється припущення, що отримані результати (така дієта викликає підвищену антиоксидантну активність і є ефективною при серцево-судинних захворюваннях та цукровому діабеті) свідчать про сильний зв'язок між спричиненою вказаними овочами активацією Nrf2 (кодований цим геном білок за функціями належить до активаторів, фосфопротеїнів) та захистом від важких форм COVID-19.

 

Дослідження опубліковане на препринтному сайті medrxiv, тобто ще не пройшло наукове рецензування.

20.07.2020

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