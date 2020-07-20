Іран передав Франції "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ.

Іран передав Франції бортові самописці літака "Міжнародних авіаліній України", збитого в січні 2020 року невдовзі після зльоту з аеропорту Тегерана.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

"Ми вітаємо передачу бортових самописців рейсу PS752 до французького Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації. Цей крок є давно очікуваним, хоча й лише одним з кроків в напрямку завершення технічного розслідування", – йдеться у заяві Михайлівської площі.

"Ми ще раз повторюємо нашу вимогу до Ірану провести повне, прозоре та незалежне технічне розслідування, яке б відповідало міжнародним стандартам", – закликали у МЗС.

Зовнішньополітичне відомство запевняє, що Міжнародна група продовжуватиме наполегливу роботу "задля забезпечення прозорості, відповідальності та справедливості, включаючи виплату компенсацій сім’ям жертв цієї жахливої трагедії".

Президент України Володимир Зеленський привітав згоду Ірану видати "чорні скриньки".

"Це правильний крок у напрямку завершення розслідування збиття літака. Рідні та близькі загиблих у цій страшній трагедії мають знати правду. Також вони повинні отримати належні компенсації від іранської сторони. Іран має провести повне, прозоре та незалежне розслідування відповідно до міжнародних стандартів", – прокоментував Зеленський у Facebook.

Президент повідомив, що українські експерти з Національного бюро розслідування авіакатастроф також беруть участь у розшифруванні скриньок. "Процес розпочнеться з узгодження методики зчитування інформації зі скриньок, після чого експерти перейдуть до практичної частини робіт. Роботи можуть бути завершені доволі швидко, але все залежить від технічного стану скриньок", – додав він.

Зеленський також висловив надію на те, що невдовзі почнеться прямий переговорний процес із Іраном.