У Києві відкрили пам'ятник Павлу Шеремету у вигляді зімнутого аркуша.

У Києві на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького відкрили меморіал пам'яті Павла Шеремета. Чотири роки тому на цьому місці загинув журналіст "Української правди".

Про це повідомляє видання "Детектор медіа".

Зі слів головної редакторки видання "Українська правда" Севгіль Мусаєвої, встановлення монумента – ініціатива Олександра Бланка, друга Павла Шеремета й Олени Притули.

Автор пам'ятного знака – відомий український скульптор Назар Білик. Скульптура має вигляд білого зім'ятого аркуша паперу. Посередині нього написано "Павло Шеремет". У нижньому правому кутку зазначено дату загибелі журналіста.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

Президент України Володимир Зеленський у своєму коментарі до роковин загибелі Павла написав, що вважає вбивство Шеремета "ганьбою для України". Керівник держави чекає від слідства встановлення "справжніх винуватців".

"Обов'язок держави та правоохоронних органів зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину. Як би важко не було знайти правду. Скільки б зусиль і часу це не забрало", – написав Зеленський у Facebook.