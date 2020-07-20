Півтори тисячі українців померли від коронавірусу.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксовано 13 смертей від коронавірусної хвороби. Загальне число летальних випадків зросло до 1498. Зважаючи на те, що статистика охоплює дані за попередній день, можна зі смутком констатувати, що за ніч і ранок загальна кількість смертей перевищила, очевидно, півтори тисячі.

Це випливає із даних, які оприлюднила Рада національної безпеки та оборони.

Лідером за кількістю летальних випадків з минулого тижня є Львівщина – в області зафісовано 209 смертей. Коронавірус забрав 205 життів у Києві, 155 – у Закарпатській області, 121 – в Івано-Франківській.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 651 випадок коронавірусної хвороби – за підсумками вихідних статистика нас звикло милує.

Загальне число захворювань зросло до 59 493.

Найбільше добових випадків виявили у Львівській (115) та Закарпатській (86) областях.