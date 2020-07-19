Росія намагалася викрасти західні розробки вакцини від COVID-19.

У цьому Москву звинуватили спецслужби трьох західних країн. Офіційна Москва заперечує, спростовуючи свій зв'язок з гакерською групою Cozy Bear.

Велика Британія, США і Канада синхронно заявили про атаку пов'язаного з Кремлем угруповання гакерів на медичні лабораторії західних країн в спробі викрасти розробки вакцини від COVID-19. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Три розвідслужби – американська Аґенція національної безпеки (АНБ), британський Національний центр кібербезпеки і канадська Аґенція з безпеки комунікацій – опублікували офіційні заяви, в яких провину за гакерські атаки поклали на угрупування Cozy Bear, відоме також як APT29 і Dukes.

Міністр закордонних справ Об’єднаного Королівства Домінік Рааб засудив, як він висловився, «бездумні дії російської розвідки»: «Ми викрили сьогодні їхні кібератаки проти тих, хто розробляє вакцину від COVID-19, якими вони підривають життєво важливу кооперацію всього світу в боротьбі з пандемією», – заявив він.

Представник АНБ США теж заявив, що російські гакери збирали дані про розробку вакцин. Які саме наукові установи були атаковані, не уточнюють.

Кремль вже встиг відповісти, що Росія не має жодного стосунку до гакерських атак. «Ми не сприймаємо такі звинувачення, рівно як і чергові голослівні звинувачення у втручанні в вибори-2019», – заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Я абсолютно не вірю в цю історію, в ній немає жодного сенсу», – запевнив теж посол Росії в Лондоні Андрій Келін на ток-шоу ВВС, яке модерує відомий британський журналіст Ендрю Марр (Andrew Marr). Програма вийшла в етер у неділю вранці, 19 липня.

Напередодні Лондон також звинуватив Кремль у втручанні в останні парламентські вибори у Великій Британії. За твердженням британських спецслужб, російським шпигунам вдалося заволодіти документами, де подавалися подробиці торгівельних перемовин між Великою Британією і США. Ці документи були викладені у вільний доступ в інтернеті. Це, на думку представників британської влади, вплинуло на виборчу кампанію, яка пройшла в грудні 2019 року.