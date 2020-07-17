Число активних випадків ковіду в Україні не змінюється вже два тижні.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 809 випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 57 264.

Про це йдеться у даних Ради національної безпеки та оборони, опублікованих у п'ятницю.

Найбільше добових випадків зафіксовано у Львівській (132) та Рівненській (88) областях, а також у Києві (76).

Згідно з даними Центру громадського здоров'я МОЗ, найбільша кількість активних хворих у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Львівській (248,7), Чернівецькій (204,3) та Закарпатській (206,2) областях.

За час пандемії померло 1456 людей, 11 – за добу.



Наразі одужало 29 769 пацієнтів, зокрема 838 – упродовж доби.

Активних випадків хвороби – 26 039. Число підтверджених носіїв хвороби упродовж двох тижнів залишається майже незмінним і коливається в межах 1%.