Парламент призначив віце-прем'єром фіґуранта скандалу з російськими інвестиціями.

 

Верховна Рада призначила Олега Уруського на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

 

Кандидатуру Уруського підтримало 250 народних депутатів. Не голосували у повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Голос", інформує УНІАН.

 

 

Під час виступу у Верховній Раді перед призначенням Уруський назвав своїм пріоритетним завданням "налагодження системи, щоб ми позбулися того хаосу, в якому перебуває наша промисловість".

 

Уруський сказав, що сподівається на плідну співпрацю з депутатським корпусом, бо "тільки разом ми можемо вийти з тієї кризової ситуації, в яку потрапила наша промисловість".

 

На його думку, парламент мусить внести зміни до закону про особливості управління підприємствами оборонно-промисловому комплексу. "Сьогодні принциповий момент, щоб ми повернулися обличчям до нашої промисловості", – вважає він.

 

Під час обговорення кандидатури Уруського народний депутат Олександра Устінова (фракція "Голос") звинуватила претендента у причетності до "дерибану" землі в центрі столиці.

 

"У 2014 році, коли ця людина була головою наглядової ради державного підприємства "Радар", яке входило до концерну "Укроборонпром", через місяць після призначення він одразу погодив, щоб 10 гектарів у центрі Києва біля палацу "Україна" віддали приватній компанії під забудову. Віддали на умовах, що держава отримає 1,5% квартир з тих, що будуть побудовані. У Києві менш ніж за 8-10% ніхто навіть з вами говорити не буде", – сказала вона.

 

Зі слів Устінової, зараз "по цьому кейсу є кримінальне провадження в Національному антикорупційному бюро України" .

 

Устінова заявила, що коли Уруський керував Державним космічним агентством, то "було розкрадено Київський радіозавод". З її слів, саме "Держкосмос давав дозволи на відчуження майна цього підприємства і воно збанкрутувало".

 

Натомість співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко зазначив, що Уруський є директором компанії "Прогрестех-Україна". У медіях є інформація, що ця компанія має російських бенефіціарів, зокрема кінцевим бенефіціаром компанії "Прогрестех-Україна" є академік військових наук Росії Володимир Кульчицький – заслужений працівник транспорту РФ, засновник та голова ради директорів групи компаній "Прогрестех".

 

16.07.2020

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