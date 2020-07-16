Соціологія: Недовіра до Зеленського закріплюється.

 

Майже дві третини українців – 60,5% – вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. Лише 21,5% респондентів мають враження, що події в Україні йдуть у доброму керунку.

 

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" на початку липня.

 

 

20% українців вірять, що Україна здатна подолати теперішні проблеми впродовж найближчих кількох років. Приблизно 47% вважають, що Україна зможе побороти труднощі у віддаленішій перспективі, а 13,5% висловлюють песимістичні думки: вони переконані, Україні не до снаги вийти з постійних проблем.

 

Соцопитування підтвердило: баланс довіри до Володимира Зеленського за рік його президентури ввійшов у від'ємне значення і тепер в Україні нема жодного політика, про котрого переважала би позитивна опінія. Так, Зеленський залишається політиком із найвищим рівнем довіри (44%), однак не довіряє йому 49%. 

 

 

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряє 39% опитаних, не довіряє – 45%.

 

У решти представників влади баланс довіри значно гірший. Голові уряду Денисові Шмигалю довіряє 14%, а не довіряє – 62%; міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – відповідно, 18% і 70%; керівнику Офісу Президента Андрієві Єрмаку – відповідно, 9% та 48%.

 

40,5% громадян погоджуються з думкою, що Президент Зеленський є чесною і порядною людиною, натомість більшості членів його політичної команди притаманні гірші якості. При тім 9% вірить у цілковиту порядність Зе-команди. Натомість кожен третій – 33% – не купується ані на Зеленського, ані на його соратників.

 

33% українців вважають, що чинна влада вдається до політичних репресій; 40% не бачать політичних переслідувань.

 

Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 3-9 липня 2020 року методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

 

16.07.2020

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