Під Верховною Радою – протест проти русифікації освіти.

 

Під Верховною Радою стартувала акція протесту проти законопроєкту народного депутата "Слуги народу" Максима Бужанського, котрий переглядає положення низки мовних статей освітнього закону і створює лазівки для латентної русифікації освіти.

 

Мітинг проходить під гаслом "Не чіпай мову", інформує "5-й канал".

 

 

Під час акції під стінами ВР люди запалили червоні фаєри, передає "Укрінформ".

 

"Я викликаю пана Бужанського на дуель – написати диктант російською і українською, і я напишу ці диктанти в тисячі разів краще, я запевняю", – сказала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

 

У Верховній Раді у четвер мали розглянути законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

 

Через скандал проєкт зісунули в порядку денному – правдоподібно, його розглядатимуть у п'ятницю.

 

 

13 липня на погоджувальній раді перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

 

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відхилити законопроєкт. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

 

Усередині фракції "Слуга народу" приблизно три десятки депутатів виступили з публічними заявами проти ініціативи Бужанського.

 

16.07.2020

До теми

Новий роман про галицьких емігрантів
Україський ПЕН
Над новими книжками в Харкові місяць працюватимуть письменник Максим Беспалов (Дніпро/Львів) і перекладачка Тетяна Родіонова (Київ), письменник Банди Шолтес (Ужгород) і перекладач Юрій Матевощук (Тернопіль).
16.07.20 | | Штука
Таємниця сонячних циклів
У конвективній зоні Сонця плазматичні потоки роблять великий виток, на що йде приблизно 22 роки.
15.07.20 | | Наука
Барокова пластика сакруму
Ігор Зілінко
Вразило, як Іван Руткович перевів риси барокової гравюри у живопис, створивши особливий колорит, динамічні пластичні рішення, характерні живописні живі лики. Прагну продовжити його пошуки.
14.07.20 | | Штука
Театр життєвої довіри
Ірина Гарець
У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!
13.07.20 | | Штука
П'ять запитань про коронавірус
Видання Nature проаналізувало п'ять запитань про коронавірус, над якими ламають голови вчені з усього світу.
13.07.20 | | Наука
Корвалол для Феміди
Юрко ТИМЧУК
Українська версія богині правосуддя не те щоб сильно гнана і голодна, але іноді тій жінці з запеленаними очима і людям різних статей, які на неї працюють, хочеться видавати молоко, а іноді цикуту. Щоб не мучилися.            
13.07.20 | | Україна
Про справжніх патріотів тут і там
Олександр Ірванець
У нас тут хто щось умів, то вже вивчив пару фраз і виїхав на заробітки. А в селі тепер залишилися, можна сказати, самі патріоти...
13.07.20 | | Дискурси
Європа: бум вирубування лісів
З 2016 року території, на яких вирубують ліси, в ЄС збільшилися на 43%.
12.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.