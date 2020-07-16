Під Верховною Радою – протест проти русифікації освіти.

Під Верховною Радою стартувала акція протесту проти законопроєкту народного депутата "Слуги народу" Максима Бужанського, котрий переглядає положення низки мовних статей освітнього закону і створює лазівки для латентної русифікації освіти.

Мітинг проходить під гаслом "Не чіпай мову", інформує "5-й канал".

Під час акції під стінами ВР люди запалили червоні фаєри, передає "Укрінформ".

"Я викликаю пана Бужанського на дуель – написати диктант російською і українською, і я напишу ці диктанти в тисячі разів краще, я запевняю", – сказала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

У Верховній Раді у четвер мали розглянути законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Через скандал проєкт зісунули в порядку денному – правдоподібно, його розглядатимуть у п'ятницю.

13 липня на погоджувальній раді перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відхилити законопроєкт. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Усередині фракції "Слуга народу" приблизно три десятки депутатів виступили з публічними заявами проти ініціативи Бужанського.