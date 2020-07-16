Екаунти Ґейтса, Обами, Маска і Apple у Twitter зламали.

Гакери розмістили на цих сторінках заклик переказувати біткоїни.

Невідомі зловмисники в середу, 15 липня, зламали екаунти в соцмережі Twitter відомих користувачів. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Гакерської атаки зазнали, зокрема, сторінки засновника компанії SpaceX Ілона Маска, співзасновника концерну Microsoft Білла Ґейтса, експрезидента США Барака Обами, голови Amazon Джеффа Безоса, прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, репера Каньє Веста (Kayne West), а також в офіційні екаунти компаній Apple і Uber. Були зламані сторінки й багатьох інших промінентних особистостей та відомих компаній.

На зламаних сторінках були опубліковані однакові повідомлення із закликом переказувати біткоїни на певний рахунок. У публікаціях говорилося, що відправникам повернуть криптовалюту в подвійному розмірі. «Всі біткоїни, відправлені на адресу нижче, повернуться в подвійному розмірі. Якщо ви відправите 1000 доларів, я поверну 2000 доларів. Роблю це тільки протягом 30 хвилин», – такий пост можна було прочитати, приміром, на сторінці Ілона Маска.

Записи були видалені менш ніж за годину після публікацій, але, як повідомляє шеф-редактор видання The Verge Том Воррен (Tom Warren), шахраям вдалося отримати понад 104 тисячі доларів.

У компанії Twitter заявили, що їм відомо про «інцидент, якого зазнали екаунти» в соцмережі. «Ми проводимо розслідування і вживаємо заходів, щоб це виправити. Про оновлення поінформуємо всіх найближчим часом», – йдеться в її повідомленні.

Яким чином гакери отримали доступ до екаунтів, невідомо. Адже в багатьох з них користувачі використовували двофакторну автентифікацію для підтвердження входу. Тож цей інцидент викликав чималі сумніви щодо кібербезпеки у Twitter.