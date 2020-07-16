Число добових випадків ковіду на Львівщині дійшло до двох сотень.

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 848 добових випадків коронавірусної хвороби. Осередком найбільшого спалаху залишається Львівщина – кількість виявлених за добу захворювань досягнула двох сотень – 197.

Про це йдеться в даних, опублікованих Радою національної безпеки та оборони у четвер.

Загальне число випадків COVID-19 зросло до 56 455. За цей час 28 931 людина одужала (800 – упродовж доби). Померло – 1445 пацієнтів (18 за добу).



Станом на 15 липня в Україні 26 079 активних випадків коронавірусної хвороби. Майже кожен четвертий припадає на Львівщину – 6181.