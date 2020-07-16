Число добових випадків ковіду на Львівщині дійшло до двох сотень.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 848 добових випадків коронавірусної хвороби. Осередком найбільшого спалаху залишається Львівщина – кількість виявлених за добу захворювань досягнула двох сотень – 197.

 

Про це йдеться в даних, опублікованих Радою національної безпеки та оборони у четвер.

 

 

Загальне число випадків COVID-19 зросло до 56 455. За цей час 28 931 людина одужала (800 – упродовж доби). Померло – 1445 пацієнтів (18 за добу).


Станом на 15 липня в Україні 26 079 активних випадків коронавірусної хвороби. Майже кожен четвертий припадає на Львівщину – 6181.

 

16.07.2020

До теми

Новий роман про галицьких емігрантів
Україський ПЕН
Над новими книжками в Харкові місяць працюватимуть письменник Максим Беспалов (Дніпро/Львів) і перекладачка Тетяна Родіонова (Київ), письменник Банди Шолтес (Ужгород) і перекладач Юрій Матевощук (Тернопіль).
16.07.20 | | Штука
Таємниця сонячних циклів
У конвективній зоні Сонця плазматичні потоки роблять великий виток, на що йде приблизно 22 роки.
15.07.20 | | Наука
Барокова пластика сакруму
Ігор Зілінко
Вразило, як Іван Руткович перевів риси барокової гравюри у живопис, створивши особливий колорит, динамічні пластичні рішення, характерні живописні живі лики. Прагну продовжити його пошуки.
14.07.20 | | Штука
Театр життєвої довіри
Ірина Гарець
У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!
13.07.20 | | Штука
П'ять запитань про коронавірус
Видання Nature проаналізувало п'ять запитань про коронавірус, над якими ламають голови вчені з усього світу.
13.07.20 | | Наука
Корвалол для Феміди
Юрко ТИМЧУК
Українська версія богині правосуддя не те щоб сильно гнана і голодна, але іноді тій жінці з запеленаними очима і людям різних статей, які на неї працюють, хочеться видавати молоко, а іноді цикуту. Щоб не мучилися.            
13.07.20 | | Україна
Про справжніх патріотів тут і там
Олександр Ірванець
У нас тут хто щось умів, то вже вивчив пару фраз і виїхав на заробітки. А в селі тепер залишилися, можна сказати, самі патріоти...
13.07.20 | | Дискурси
Європа: бум вирубування лісів
З 2016 року території, на яких вирубують ліси, в ЄС збільшилися на 43%.
12.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.