Помпео виступив із особистою заявою через убивство українського медика на Донбасі.

Державний секретар США Майкл Помпео виступив з особистою заявою, у якій згадав про вбивство українського військового медика на Донбасі російськими окупантами та засудив агресію РФ проти України.

Про це він заявив під час спеціального брифінгу з міжнародних питань, що відбувся в середу в Державному департаменті США, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Від імені Сполучених Штатів хотів би висловити глибоке засмучення у зв'язку з повідомленнями про вбивство вчора українського військового медика", – сказав голова американської дипломатії під час вступної частини брифінгу.

Він підкреслив, що американський народ стоїть разом з народом України у його протистоянні "жорстокій агресії під проводом російських сил на Донбасі".

Керівник Держдепартаменту також підкреслив, що Сполучені Штати "віддають шану українцям, які загинули або були поранені в боротьбі за демократію".

Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування Росії на Донбасі обстріляли групу українських військовиків, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.