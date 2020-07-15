Помпео виступив із особистою заявою через убивство українського медика на Донбасі.

 

Державний секретар США Майкл Помпео виступив з особистою заявою, у якій згадав про вбивство українського військового медика на Донбасі російськими окупантами та засудив агресію РФ проти України.

 

Про це він заявив під час спеціального брифінгу з міжнародних питань, що відбувся в середу в Державному департаменті США, повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

 

"Від імені Сполучених Штатів хотів би висловити глибоке засмучення у зв'язку з повідомленнями про вбивство вчора українського військового медика", – сказав голова американської дипломатії під час вступної частини брифінгу.

 

Він підкреслив, що американський народ стоїть разом з народом України у його протистоянні "жорстокій агресії під проводом російських сил на Донбасі".

 

Керівник Держдепартаменту також підкреслив, що Сполучені Штати "віддають шану українцям, які загинули або були поранені в боротьбі за демократію".

 

Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування Росії на Донбасі обстріляли групу українських військовиків, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.

 

15.07.2020

До теми

Трагедія психоаналізу та його батька
Юстина Добуш
Ломанн, поєднуючи декотрі деталі з біографії, умови написання центральних для діяльності психоаналізу праць та їхній сенс, в результаті без надмірного пафосу звільняє нас від тих кліше, якими багато хто грішить, згадуючи про Фройда.
15.07.20 | | Штука
Таємниця сонячних циклів
У конвективній зоні Сонця плазматичні потоки роблять великий виток, на що йде приблизно 22 роки.
15.07.20 | | Наука
Барокова пластика сакруму
Ігор Зілінко
Вразило, як Іван Руткович перевів риси барокової гравюри у живопис, створивши особливий колорит, динамічні пластичні рішення, характерні живописні живі лики. Прагну продовжити його пошуки.
14.07.20 | | Штука
Театр життєвої довіри
Ірина Гарець
У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!
13.07.20 | | Штука
П'ять запитань про коронавірус
Видання Nature проаналізувало п'ять запитань про коронавірус, над якими ламають голови вчені з усього світу.
13.07.20 | | Наука
Корвалол для Феміди
Юрко ТИМЧУК
Українська версія богині правосуддя не те щоб сильно гнана і голодна, але іноді тій жінці з запеленаними очима і людям різних статей, які на неї працюють, хочеться видавати молоко, а іноді цикуту. Щоб не мучилися.            
13.07.20 | | Україна
Європа: бум вирубування лісів
З 2016 року території, на яких вирубують ліси, в ЄС збільшилися на 43%.
12.07.20 | | Наука
Скитське пекло
Дмитро Єльніков
Якби пекло наших пристрастей тривало тисячоліттями, ми народжувалися б святими. Або вже й не народжувались.
12.07.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.