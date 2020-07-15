Семеро військовиків отримали поранення внаслідок обстрілу бойовиками.

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів семеро українських воїнів отримали поранення.
Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у середу.
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"Усіх воїнів евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів", – запевнили в командуванні.
Штаб запевняє, що підрозділи ООС своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і змушували припинити вогонь.
Як повідомив раніше прес-центр ООС, шестеро військовослужбовців отримали поранення поблизу Новомихайлівки на Донеччині – бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".
Ще одного воїна поранили внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік від Водяного.
15.07.2020