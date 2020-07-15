Семеро військовиків отримали поранення внаслідок обстрілу бойовиками.

Театр життєвої довіри

Ірина Гарець

У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!