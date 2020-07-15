Кількість добових випадків ковіду досягнула 10-денного піку.

Після періоду вщухання пандемії в Україні знову зафіксовано сплеск: упродовж минулої доби виявили 836 нових випадків коронавірусної хвороби, що є найбільшим числом за минулі десять діб.

Про це йдеться у даних Ради національної безпеки та оборони.

Графік знову хитнуло вгору (середнє за сім діб)

Найбільше добових випадків зафіксовано у Львівській області (171) і в Києві (147).

Упродовж доби діагноз COVID-19 зняли 977 особам. Найбільше одужань – у Рівненській (196), Волинській (159), Чернівецькій (134) областях.

Найбільше активних випадків – у Львівській області (6065), у Києві (4211) та в Закарпатті (2591).

Минулої доби зафіксовано 15 смертей унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Загальна кількість летальних випадків – 1427.