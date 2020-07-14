Зеленський: Україна повинна жорстко охороняти свої території від "тієї сторони".

 

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення розстрілом медика у районі Горлівки під час спроби евакуації тіла українського воїна. Для Зеленського то є свідченням, що війна не закінчилася.

 

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента.

 

 

Згідно з оцінкою Зеленського, розстріл групи, яка хотіла забрати тіло загиблого бійця з поля бою поблизу Зайцевого, – "це черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків". "Тут не може бути жодного подвійного трактування. Є конкретний умисний злочин – вбивство, засідка і повторне вбивство. Все це зайвий раз переконує в тому, що війна триває", – сказав Зеленський.

 

Керівник держави наголосив, що війна триватиме, допоки з іншого боку лінії фронту є зацікавлені в дестабілізації ситуації й допоки бойовики відкривають вогонь після підтвердження режиму "тиша" по білих касках та по медиках.

 

"Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони", – сказав Президент. 

 

 

Як писав Z, контрольовані Росією банди в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі обстріляли групу військовослужбовців, котра здійснювала евакуацію тіла українського солдата, що підірвався раніше на невідомому вибуховому пристрої в районі Зайцевого.

 

Штаб ООС повідомив, що група із трьох військовиків у білих касках і з гуманітарними розпізнавальними знаками вийшла по тіло загиблого після підтвердження режиму "тиша". Бойовики відкрили вогонь на ураження.

 

"Отримавши підтвердження режиму "тиша", група евакуації в білих касках з розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла загиблого кілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на поразку зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. У цей момент противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", – йшлося у повідомленні.

 

"Підступне вбивство медика, на якому були всі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні війська навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм", – обурились у штабі.

 

14.07.2020

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