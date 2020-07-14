Зеленський почав наступ на НАБУ.

Очолюваний Віталієм Шабуніним Центр протидії корупції звинуватив Президента Зеленського в наступі на Національне антикорупційне бюро та його директора Артема Ситника.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ЦПК.

"Президент Володимир Зеленський погодив голосування депутатів за законопроєкт, який підриває незалежність Національного антикорупційного бюро. Згідно з цим проєктом, фактично можна буде звільнити директора НАБУ Артема Ситника", – прокоментували в центрі.

Проєкт закону №3133 авторства Олексія Гончаренка ("ЄС"), Антоніни Славицької ("ОПЗЖ"), Дмитра Лубінця ("За майбутнє") та Андрія Ніколаєнка (“Батьківщина”) пропоновано розглянути на засіданні парламенту у вівторок.

Законодавчі зміни надають можливість автоматичного звільнення директора НАБУ у випадку його притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (на Ситникові якраз "висить" таке адмінпорушення через напівпідпільний відпочинок на мисливській базі). "Депутати пропонують звільнити Ситника постфактум, поширюючи закон навіть на рішення суду, ухвалені до набуття ним чинності", – захищають у ЦПК.

Раніше розгляд цього проєкту призупинили через вимогу Міжнародного валютного фонду. “Питання цього законопроєкту зависло на місяць у повітрі лише тому, що його заблокував Зеленський, розуміючи необхідність траншу МВФ. Однак, коли країна отримала транш, Зеленський знову повернувся до ідеї наступу на НАБУ та його незалежність”, – прокоментував голова ЦПК Віталій Шабунін.