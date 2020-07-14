На Львівщину припадає кожен четвертий випадок коронавірусу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 638 випадків коронавірусної хвороби. Загальне число виявлених захворювань зросло до 54 771.
Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.
Найбільше добових випадків зафіксовано на Львівщині (147), у Києві (112) та на Закарпатті (67).
Львівська область вийшла в лідери за кількістю активних хворих у перерахунку на 100 тисяч населення: Львівська – 235,9, Чернівецька – 235,1, Закарпатська – 208,5.
Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, за добу померло 14 людей. Загальне число летальних випадків – 1412.
Упродовж доби одужала 651 людина, загальне число одужань – 27 154.
14.07.2020