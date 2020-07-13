ВР прийняла в першому читанні проєкт про покарання за шоферку напідпитку.

Верховна Рада має намір посилити відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними судами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.

За законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" в першому читанні на засіданні в понеділок проголосували 282 народні депутати, повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Законопроєкт передбачає підвищення адміністративної відповідальності. Вона на сьогодні становить 10 тис. грн, планується її підвищити, я думаю, мінімум удвічі, але це обговорюватиметься до другого читання, а за повторну п'янку за кермом запровадити адміністративний арешт від 10 до 15 діб – це новела", – розповів голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський журналістам у понеділок у Києві.

Законопроєкт пропонує внести зміни до низки статей Кримінального кодексу України, а також законів "Про дорожній рух" та "Про національну поліцію".

2 липня Президент Зеленський підписав закон про скасування кримінальної відповідальності за кермування авто в нетверезому стані.

Законопроект про кримінальну відповідальність був прийнятий ще восени 2018 імав би вступити в силу з 1 січня 2020 року, але парламент відклав це на 6 місяців, до 1 липня.

Кримінальну відповідальність передбачало не тільки нетверезе кермування, а й допуск за кермо п'яного водія, відмова водія пройти медогляд на ступінь сп'яніння, вживання алкоголю водієм після ДТП, зупинки поліцією і до медогляду.

МВС виступило за повернення норми про водіння автомобіля в стані сп'яніння назад в адміністративну площину, аргументуючи це тим, що криміналізація нетверезого кермування може заблокувати роботу патрульної поліції.

Відтак 17 червня 2020 року парламент ухвалив закон №3314, яким кримінальна відповідальність скасовується. Однак станом на 1 липня Президент його не підписав, і формально в дію вступив законопроект про кримінальну відповідальність.

Кримінальна відповідальність, отже, проіснувала лише трохи більше доби. Президент мусів ініціювати закон, аби уникнути звинувачень у поблажливому ставленні до пияцюр.