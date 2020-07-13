НАНУ констатує позитивну динаміку долання ковіду.

 

Експерти Національної академії наук України констатують позитивну динаміку долання коронавірусної хвороби в Україні. Репродуктивне число (кількість заражень від одного пацієнта) становить менше одиниці, отож пандемія йде на спад.

 

Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 10-17 липня 2020 року, підготованому при Інституті проблем математичних машин і систем НАНУ.

 

"Статистика по Україні за останні 2 тижні демонструє позитивну динаміку. Прогнозні сценарії для кожної області різноспрямовані. Для України репродуктивне число є меншим за одиницю 12 днів поспіль, що дає підстави для оптимістичніших прогнозів", – ідеться у коментарі науковців.

 

 

Репродуктивне число – 0.94. Згідно з прогнозом, кількість нових інфекцій за день на 17 липня – 750 (середнє значення). Кількість нових летальних випадків – 19,5 (середнє значення).

 

Середня кількість нових активних інфікованих (тих, хто не одужав) почала стрімко зменшуватися. Це відбувається через поступове зменшення кількості нових інфікованих і за рахунок різкого збільшення кількості видужалих на останньому тижні. Збільшення кількості тих, хто одужує, можна пов’язати із затримкою в часі у порівнянні з кількістю нових інфікованих, стрімке зростання яких відбулось у середині червня.

 

Згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Львівська, Закарпатська області та Київ.

 

Середній час одужання становить близько 22 днів із моменту появи симптомів, а середній час настання смерті – 14 днів із моменту появи симптомів.

 

"Найдовші періоди одужання спостерігають в Києві (у середньому 43 дні), незалежно від того, перебував інфікований на самоізоляції чи госпіталізації. Найбільша затримка в реєстрації випадку з моменту появи симптомів в Одеській, Миколаївській та Івано-Франківській областях", – прокоментували в НАНУ.

 

13.07.2020

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