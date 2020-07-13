Двоє воїнів загинуло на Донбасі.

 

У понеділок на Донбасі загинуло двоє українських військовиків – бойовики вбили українського солдата біля Славного, ще один військовослужбовець підірвався на міні біля Зайцевого.

 

Про це йдеться у повідомленні командування Операцією Об'єднаних сил.

 

"Сьогодні, 13 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного. На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника", – ідеться в інформації від штабу.

 

"Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям", – поінформували в командуванні.

 

Штаб ООС висловив співчуття рідним та близьким і запевнив, що ворогу відплатять.

 

13.07.2020

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