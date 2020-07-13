Зеленський привітав Дуду із перемогою на виборах.

Президент України Володимир Зеленський привітав Анджея Дуду з перемогою на президентських виборах у Польщі і запросив відвідати Україну.

Про це йдеться у вітанні Дуді, опублікованому у twitter.

"Щиро вітаю пана президента з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші!" – написав Зеленський.

Голова Державної виборчої комісії Республіки Польща Сильвестер Марціняк у понеділок, 13 липня, оголосив результати голосування з 99,79% виборчих дільниць. Згідно з ними, чинний глава держави, якого підтримує урядова партія "Право і справедливість", Анджей Дуда здобув 51,21 % голосів. Його головний конкурент – президент Варшави і репрезентант опозиційної "Громадянської коаліції" – Рафал Тшасковський здобув прихильність 48,79 % виборців.