Закарпаття і Київ випередили Львівщину за кількістю добових випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні констатували 1016 одужань від коронавірусної хвороби. Цей показник перетнув тисячну позначку вперше за час пандемії.

 

Ілюстрація – Wikipedia (надається для збільшення)

 

Найбільше пацієнтів вилікувалося у Волинській області – 228. На Рівненщині COVID-19 перемогли 138 осіб, а в Чернівецькій – 109, ідеться у даних, опублікованих Радою національної безпеки та оборони.

 

За весь час пандемії одужало 24 800 українців.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 819 нових випадків коронавірусної хвороби (на 9 більше, ніж днем раніше). Загальне число недужих із березня – 52 043.

 

Львівщина вперше за два тижні скинула зі себе тягар області з найбільшим приростом захворювання – 82 випадки ковіду – й опустилася в статистиці нижче за Київ (118 позитивних тестів) і Закарпаття (112).

 

Минулої доби померло 18 людей. Загальна кількість летальних наслідків хвороби – 1345 (одна смерть на 37 одужань).

 

10.07.2020

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