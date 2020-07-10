Закарпаття і Київ випередили Львівщину за кількістю добових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні констатували 1016 одужань від коронавірусної хвороби. Цей показник перетнув тисячну позначку вперше за час пандемії.

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Найбільше пацієнтів вилікувалося у Волинській області – 228. На Рівненщині COVID-19 перемогли 138 осіб, а в Чернівецькій – 109, ідеться у даних, опублікованих Радою національної безпеки та оборони.

За весь час пандемії одужало 24 800 українців.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 819 нових випадків коронавірусної хвороби (на 9 більше, ніж днем раніше). Загальне число недужих із березня – 52 043.

Львівщина вперше за два тижні скинула зі себе тягар області з найбільшим приростом захворювання – 82 випадки ковіду – й опустилася в статистиці нижче за Київ (118 позитивних тестів) і Закарпаття (112).

Минулої доби померло 18 людей. Загальна кількість летальних наслідків хвороби – 1345 (одна смерть на 37 одужань).