"Динамо" перемогло "Ворсклу" в фіналі Кубка України за пенальті.

Київське "Динамо" перемогло полтавську "Ворсклу" у фіналі Кубка України на стадіоні "Металіст" у Харкові. Команда Олексія Михайличенка здобула перемогу лише в серії пенальті.

Кияни з перших хвилин заволоділи перевагою, але несподівано пропустили вже на 11-й хвилині: Кане виконав навісну передачу після розіграшу кутового, Сидорчук зробив невдалу спробу перехоплення, після чого Степанюк відправив м'яч у сітку воріт з метра, переповідає УНІАН.

"Динамо" збільшило тиск на ворота суперника і змогло зрівняти рахунок на 28-й хвилині: подачу з флангу Де Пена головою спрямував на Вербича, який з розвороту розстріляв ворота Різника – 1:1.

"Динамівці" створили ще кілька добрих моментів, але блискуче діяв кіпер полтавців.

У другому таймі склад "Динамо" продовжив тиснути. Михайличенко випустив на поле Циганкова, який почав гостру атаку на 62-й хвилині. Тоді Шепелєв віддавав пас уздовж воріт, м'яч зачепив захисника та летів у ворота, але кіпер Різник вибив його ногою, падаючи в інший кут.

Далі був спірний момент. Вербич забив у дотик після передачі партнера, але Монзуль не зарахувала гол після підказки VAR. Повтор показав, що офсайд був у Шепелєва.

"Ворскла" вистояла в основний час, відтак гра перейшла в овертайми. Киянам уже не вдавалося встановити тотальний контроль над м'ячем, а численні подачі Де Пени ставали легкою здобиччю захисників противника.

По сім ударів із 11-метрової точки футболісти обох команд виконали ідеально. Потім Бущан парирував удар Сапая, а Різник впорався з пострілом Миколенка. Далі до точки підійшов Баєнко та запустив м'яч вище воріт, а динамівський захисник Шабанов реалізував свою спробу та приніс киянам трофей.