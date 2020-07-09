Начальник відділу ДБР вчинив демарш і заявив про відсутність перспектив "справи Порошенка".

 

Начальник третього слідчого відділу першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олег Корецький вчинив демарш проти свого керівництва і публічно заявив про безперспективність щонайменше кількох кримінальних проваджень проти Петра Порошенка. Корецький також ствердив, що очільники бюро не давали йому закрити безпідставні кримінальні провадження.

 

 

Про це Корецький заявив у інтерв'ю українським журналістам у середу, в день, коли Печерський суд Києва остаточно відмовився обирати для Порошенка будь-який запобіжний захід у справі про нібито незаконне призначення заступником керівника Сергія Семочка першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Текст розмови подає видання "Главком".

 

"На певному етапі я Бабікову (перший заступник директора ДБР, – Z) казав, та й він сам висловлював таку точку зору, що у справі Семочка немає складу злочину. А складу злочину немає, бо немає істотної шкоди. Тому що отримані кошти у вигляді заробітної плати [внаслідок призначення на посаду] не є збитками ще з 2000 року", – сказав слідчий.

 

Понад те, Корецький ствердив, що Бабіков сам усвідомлював безсенсовість справи. "Бабіков мені в очі казав, що там нема складу злочину. Тобто він знає це", – запевняє керівник групи. 

 

Корецький заявив, що за цю справу відповідає генеральний прокурор Ірина Венедіктова. 

 

"Нащо там повідомляли про підозру? Це питання до Венедіктової, тому що це вона як генпрокурор повідомляла про підозру експрезиденту. Вона на себе взяла всю повноту відповідальності. Їй в подальшому і відповідати, якщо там буде виправдальний вирок", – сказав він.

 

У Державному бюро розслідувань була директива пожвавити справи проти Порошенка. 

 

Олег Корецький розповів: "Бабіков і Борчаковський, керівник головного слідчого управління, сказали: «Викликайте Порошенка щодо всіх кримінальних провадженнь». Я кажу: «Почекайте! Чого ми маємо викликати його у всіх кримінальних провадженнях, якщо ми вже в половині допитали його? Ми не будемо такими дурницями займатися». Там, де ми Порошенка не допитали, однозначно, що ми направимо повістки. А там, де ми його допитували, ми не будемо ще раз такого робити. Навіщо?». Я три місці тому вже почав наполягати, що давайте будемо приймати рішення в окремих справах, закривати провадження. Бо вже будь-які відомі строки порушуються. Тоді, я так розумію, що став їм взагалі неугодний", – розповів Корецький.

 

Усе ж таки слідчі закрили кілька справ, зокрема щодо несвоєчасного призначення судів та призначення прем’єра при відсутності коаліції. "Тобто реально ті провадження, де немає складу злочину", – прокоментував слідчий.

 

Днями Корецький постановив закрити кримінальне провадження про можливе ухилення від сплати податків при продажу Кузні на Рибальському.

 

Водночас Корецький під час розмови з журналістами відмовився потрактувати вказівки свого начальства як примус до виконання злочинних наказів і також не став трактувати всі справи проти Порошенка як політичні переслідування. 

 

"Ви мене підштовхуєте, щоб я сказав, що це політичні переслідування... Послухайте, я цього говорити не буду. Просто кажу, що з моєї точки зору в ряді кримінальних проваджень, які сьогодні є, однозначно немає складу злочину. У деяких навіть події злочину взагалі немає", – пояснив він.

 

09.07.2020

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