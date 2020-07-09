В Україні другу добу поспіль незмінний приріст ковіду – вісім сотень.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 810 нових випадків коронавірусної хвороби (на три захворювання більше, ніж попередньої доби). Загальне число випадків ковіду зросло до 51 224.

Про це йдеться в даних, опублікованих у четвер Радою національної безпеки та оборони.

Найбільшу кількість добових випадків COVID-19 виявили у Львівській (119), Закарпатській (89), Рівненській (76) областях і в Києві.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 9 липня становить 26 113 осіб.

Найбільша кількість активних носіїв хвороби у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (267,2), Львівській (219,7) та Закарпатській (189,8) областях.

За час пандемії померло 1327 осіб (21 упродовж доби).

Одужало 23 784 пацієнтів (665 за добу).