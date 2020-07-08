Шарій придбав віллу на морському узбережжі недалеко від Барселони.

 

Проросійський блоґер, лідер "Партії Шарія" Анатолій Шарій, відомий проросійськими виступами в інтернеті, придбав віллу в курортному містечку Рода-де-Бара, розташованому неподалік Барселони. Будинок площею 230 квадратних метрів споруджено одразу біля морського узбережжя; на обійсті є басейн. Такий маєток може коштувати приблизно мільйон доларів.

 

Про це йдеться в матеріалі проєкту журналістських розслідувань "Слідства.Інфо" "Іспанська вілла Анатолія Шарія".

 

 

Журналісти дізналися про придбання нерухомості Шарієм із іспанського реєстру нерухомості. Спосіб набуття маєтку у власність не вказано. Однак вказано, що халупка змінила власника 28 травня минулого року, невдовзі після президентських виборів.

 

Будинок складається з житлових поверхів площею 161 квадратний метр та підвального приміщення на 69 квадратних метрів. Зведено будинок 1989 року. З боку моря – кілька балконів та велике панорамне вікно.

 

Судячи з сучасного фото, отриманого "Слідством.інфо", після придбання вілли блоґер зробив ремонт. Зокрема, зрубав крислате дерево і замінив рослинну огорожу на двометровий металевий паркан. На вікна, що виходять на вулицю, поставив ґрати.

 

Шарій відмовився відповідати на питання журналістів, однак уже після оприлюднення матеріалу підтвердив, що володіє віллою в Іспанії, і додав, що це не єдина нерухомість у його власності.

 

Під лінком редакторки "Слідства.інфо" Анни Бабінець він єхидно написав: "Мені її подарував Путін. Не могли б дослівно записати цей коментар?".

 

Також лідер "Партії Шарія" підтвердив, що є власником маєтку, виданню "Страна.ua". "Зараз вілла дещо нежитлова, там живе, в основному, озброєна охорона. Але з такої нагоди обіцяю на цьому тижні туди доїхати. Покажу чудовий басейн із чудовою морською водою, покажу всі три поверхи, предмети мистецтва і все інше, щоб їм усім стало добре", – прокоментував він.

 

Шарій хизується, що заплатив за нерухомість навіть більше грошей – не мільйон, а "плюс-мінус три мільйони".

 

08.07.2020

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