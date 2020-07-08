Суд відмовився застосовувати проти Порошенка будь-який запобіжний захід.

 

Суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу п'ятому Президентові України, лідерові партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку.

 

Таке рішення оголосив слідчий суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

Раніше під час засідання суду прокурор у процесі заявив, що акурат сьогодні слідчий повідомив про завершення досудового розслідування. "Тому вважаємо продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу неможливим", – зазначив він.

 

Після завершення засідання Порошенко заявив, що рішення суду – "перша перемога". "Навіть Печерський суд нікчемне клопотання Офісу генпрокурора прийняв рішення залишити без розгляду й повернути адресатові", – сказав він людям, які зібралися біля суду.

 

Порошенко вважає, що "вони почали боятися", і вертикаль "перестає виконувати злочинні накази про переслідування".

 

Перед засіданням адвокат Порошенка Ілля Новіков написав у Facebook, що силовики вже самі не раді, що розкрутили безперспективну справу. 

 

"В ОГПУ паніка. Вчора вночі до 00:30 вони переконували суддю Печерського суду Батрин у тому, що їм потрібні ще три місяці для завершення слідства про призначення Семочка. А сьогодні з'ясувалося, що вони ще вчора це слідство завершили. Суддя Батрин марно старалася. Клопотання про запобіжний захід Порошенку не підлягає розгляду", – повідомив Новіков.

 

Нагадаємо, 10 червня Порошенко прийшов на допит до ДБР як свідок у справі про незаконне переміщення картин через держкордон, співробітники бюро вручили йому підозру в іншій справі – про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

 

Порошенко і його адвокати стверджують, що підозру було вручено неналежним чином.

 

Згідно з версією слідства, Порошенко у 2018 році "шляхом видання явно злочинного наказу" схилив військового посадовця – голову СЗР України – до перевищення влади і службових повноважень, і нібито змусив голову СЗР призначити Семочка першим заступником СЗР при відсутності штатної посади.

 

08.07.2020

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