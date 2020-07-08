"Дещо емоційна": Шмигалю бракує слів для відставки Смолія.

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що відставка голови Національного банку України Якова Смолія була "емоційною". Керівник уряду звернув увагу на те, що демісія очільника НБУ зірвала операцію з розміщення єврооблігацій.

 

Про це Шмигаль сказав під час засідання віртуальної конференції “Українські реформи: що далі?”, організованої Chatham House, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"На мою думку, відставка голови Національного банку пана Смолія була дещо емоційна. Не хочеться використовувати інші слова... Звичайно, вона сколихнула і Україну, і наших міжнародних партнерів", – сказав Шмигаль.

 

Він зазначив, що правління НБУ залишається на місцях, політика банку буде незмінною. Шмигаль відштовхується від того, що Національний банк, згідно з Конституцією, є незалежною установою, чинити тиск на яку неможливо.

 

"Це рішення – рішення окремої особи. Воно ніяк не вплине на політику НБУ та тієї команди, яка зараз там працює", – сказав прем'єр-міністр.

 

Голова уряду нагадав, що саме й той день, коли Смолій заявив про відствку, Україна мала би розмістити єврооблігації на суму 1,75 млрд доларів за рекордно низькою за минулі 10 років ставкою.

 

"Ця заява фактично сколихнула ринок, і для того, щоб не зіпсувати репутацію України перед нашими інвесторами та зберегти статус надійного учасника і партнера на ринку запозичень, ми були вимушені зупинити цю операцію. Звичайно, ми розуміємо, що при призначенні нового керівника ми повернемося до цієї операції і будемо рухатися далі", – сказав Шмигаль.

 

Він запевнив, що "сюрпризів щодо призначення нового керівника не буде".

 

Нагадаємо, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

 

Згодом Смолій сказав у інтерв'ю LB.ua, що про відставку його попросив Президент Зеленський. Понад те, керівник НБУ обумовлював із керівником держави і дату резиґнації. (Отже, запозиченням завадив Президент?..)

 

08.07.2020

До теми

Живе звучання філармонії
 Дзвенислава Саф’ян
З нами завше є музика, навіть коли ми її не помічаємо. Можливо, ви просто ще не вслухались. Вона не покинула зали, не зійшла зі сцени та не припинила свої вібрації. Львівська національна філармонія  –  гарантує.             
07.07.20 | | Штука
Спиться довше, але гірше
Карін Шльот
Залишатися вдома, виходити лише в разі необхідності – мільйони людей опинилися в таких умовах під час пандемії Covid-19. Як це на них повпливало? Опитування демонструє зміни сну.
07.07.20 | | Наука
На Купала, на Івана
Марко Черемшина
Малосвятошна оповідь гуцульською говіркою про кривоустого зеленюка, що нарід дурить. 
07.07.20 | | Минуле
Ярославу Федоришину - 65. Пам'ятаємо
Василь Вовкун
Театр «Воскресіння» не є подібним на інші. За формою – так. Але за стилістикою, за внутрішнім змістом він відрізняється своєю правдою. Актор, природа актора і атмосфера театру Федоришина – це про правдивий органічний театр.
06.07.20 | | Штука
Право на щастя
Далай-лама XIV
«Я впевнений, що сенс нашого життя – шукати щастя». До ювілею Далай-лами фраґмент його книги «Мистецтво щастя» 
06.07.20 | | Дискурси
Захисник миру та простий монах
Катерина Гладка
Він готує людей до зовсім іншого світу, де перед нами стане найважливіше запитання — а що робить нас людьми? Нині Далай-ламі XIV виповнюється 85
06.07.20 | | Україна
На вихід
Юрко ТИМЧУК
Ті, що «втомилися від війни», вже «втомлені» і Зеленським. Далі буде активізація «шаріївщини» і непохитна віра у раціоналізм і прагматизм любителів тужливих пісень.
06.07.20 | | Україна
Гібридна квантова комунікація – уперше
Дослідники створили систему, яка поєднала два способи закодовування квантової інформації – у частинки і хвилі. 
06.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.