"Дещо емоційна": Шмигалю бракує слів для відставки Смолія.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що відставка голови Національного банку України Якова Смолія була "емоційною". Керівник уряду звернув увагу на те, що демісія очільника НБУ зірвала операцію з розміщення єврооблігацій.

Про це Шмигаль сказав під час засідання віртуальної конференції “Українські реформи: що далі?”, організованої Chatham House, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

"На мою думку, відставка голови Національного банку пана Смолія була дещо емоційна. Не хочеться використовувати інші слова... Звичайно, вона сколихнула і Україну, і наших міжнародних партнерів", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що правління НБУ залишається на місцях, політика банку буде незмінною. Шмигаль відштовхується від того, що Національний банк, згідно з Конституцією, є незалежною установою, чинити тиск на яку неможливо.

"Це рішення – рішення окремої особи. Воно ніяк не вплине на політику НБУ та тієї команди, яка зараз там працює", – сказав прем'єр-міністр.

Голова уряду нагадав, що саме й той день, коли Смолій заявив про відствку, Україна мала би розмістити єврооблігації на суму 1,75 млрд доларів за рекордно низькою за минулі 10 років ставкою.

"Ця заява фактично сколихнула ринок, і для того, щоб не зіпсувати репутацію України перед нашими інвесторами та зберегти статус надійного учасника і партнера на ринку запозичень, ми були вимушені зупинити цю операцію. Звичайно, ми розуміємо, що при призначенні нового керівника ми повернемося до цієї операції і будемо рухатися далі", – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що "сюрпризів щодо призначення нового керівника не буде".

Нагадаємо, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Згодом Смолій сказав у інтерв'ю LB.ua, що про відставку його попросив Президент Зеленський. Понад те, керівник НБУ обумовлював із керівником держави і дату резиґнації. (Отже, запозиченням завадив Президент?..)