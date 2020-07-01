Голова Нацбанку демісував із посади через політичний тиск.

Голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту України заяву про звільнення через протест проти постійного політичного тиску.

Про це повідомила пресова служба НБУ.

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", – заявив Смолій.

Члени правління Національного банку України невдовзі після демаршу Смолія заявили, що поважають рішення голови НБУ та "розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску".

"Правління вважає своїм обов’язком наразі продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку. Правління закликає Президента, Уряд та політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та Законом України "Про Національний банк України", – ідеться у заяві опікунської інституції НБУ.

Яків Смолій працює у керівництві Національного банку із квітня 2014 року, коли отримав портфель заступника голови НБУ. При Валерії Гонтаревій, у 2016 році, виріс до першого заступника голови Нацбанку. Після відставки Гонтаревої очолив центральний банк (березень 2018 року).

Команда новообраного Президента кількаразово намагалася підступитися до Національного банку, втім, закордонні кредитори України щоразу допомагали захиститу стару команду НБУ.

Від цієї весни у Верховній Раді відновилися нападки проти Нацбанку. 17 червня комітет Верховної Ради з фінансової, податкової та митної політики схвалив проєкт постанови про доповідь голови НБУ у парламенті. В документі, зокрема, йшлося, що банківський регулятор нібито штучно ревальвував гривню і повільно знижував облікову ставку.

Після депутатських вибриків посли країн "Великої сімки" стали на захист Нацбанку і застерегли, що "підрив незалежності НБУ вплине на українців, зашкодить довірі інвесторів та поставить під загрозу міжнародну підтримку зусиль українського народу щодо побудови безпечної, успішної та демократичної країни".