Смолій зізнався, що його про відставку просив Зеленський.

 

Колишній голова Національного банку України Яків Смолій визнав, що подав заяву про відставку після персональної розмови із Президентом Зеленським. Водночас Смолій висловлюється про бесіду зі Зеленським у максимально коректний спосіб й стверджує, що сам зрозумів натяк на потребу звільнитися.

 

Про це Смолій розповів у інтерв'ю виданню LB.ua

 

 

"Після Національної ради реформ, 30 червня, в мене була зустріч із Президентом. Під час цієї розмови я зрозумів, що маю запитати в Президента, чи повинен звільнитись. Він відповів «так»", – розповів колишній керівник НБУ.

 

"Зрозумійте правильно, не було зі сторони Президента такого, щоб він сказав: пиши заяву, йди, ти мені набрид. Я з контексту зрозумів, що маю звільнитися", – додав він.

 

Водночас Смолій відмовився розкрити журналістам деталі розмови зі Зеленським і його вирішальні слова. "Ми ж всі дорослі люди. Просто я зрозумів, що повинен піти. І про це в нього запитав", – сказав пан Яків.

 

Нагадаємо, раніше Яків Смолій назвав причиною свого звільнення постійний політичний тиск.

 

Відповідаючи на питання журналістів про походження того тиску, банкір сказав, що напругу почав відчувати ще з осені "з тих сфабрикованих, на мою думку, корупційних скандалів, коли двох осіб (співробітників Нацбанку, – Z) заарештували за спробу отримати хабар". "І де зараз ці справи? Тоді ж почалися і мітинги. Місяць барабанили тут під стінами. Місяць біля будинку, де я живу: коні, люди, оркестри, похоронні марші. Ми були змушені з дружиною мешкати в квартирі, адресу якої вони не знали. Група каналу "1+1" приїздила в будинок, де живе моя дочка. Для чого?" – обурився Смолій.

 

Колишній керівник НБУ додав, що тиск чинили переважно на нього та його першу заступницю Катерину Рожкову. Згодом тиснути почали і на його заступника Олега Чурія.

 

Колишній очільник Нацбанку також розповів, що його роздратувала нарада в Офісі Президента, під час котрої міністр економіки заявив, що у макропрогнозі закладена інфляція 11%, обліковий курс долара до гривні – 29/30. "А Національний банк ставить собі за ціль інфляцію 5% (+/-1%) і дає ринку встановлювати курс 27. А їм треба зробити так, щоб курс і інфляція були саме такими. Даруйте, але це розмова не на професійному рівні", – наголосив Яків Смолій.

 

06.07.2020

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