Допіру середина літа – а в українських сховищах уже 20 млрд кубів газу.

 

В українських підземних сховищах газу вже накопичили понад 20 мільярдів кубометрів газу.

 

Про це повідомила пресова служба НАК "Нафтогаз Україна" на сторінці компанії у twitter.

 

 

"Очікуємо, що до початку опалювального сезону в українських ПСГ буде 25,5–26,5 млрд куб. м", – ідеться у коментарі "Нафтогазу".

 

Нагадаємо, Україна завершила минулий опалювальний сезон з одним із найбільших запасів газу. Так, за підсумками 31 березня компанія "Укртрансгаз" поінформувала: у сховищах – 15,9 млрд куб. м палива. "Це один із найвищих показників наповненості українських сховищ газу на кінець березня за останні 10 років", – наголосили в "УТГ".

 

Згодом у "Нафтогазі" прокоментували: "Запаси газу в ПСГ України на кінець опалювального сезону 2019–2020 рр. – найвищий показник за останні 30 років. Найближче до цих обсягів запаси газу в підземних сховищах наближались в опалювальному сезоні 2008–2009 років. Тоді запаси складали 15,4 млрд куб. м газу".

 

08.07.2020

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