Пожежа біля Новоайдару триває; Росія не дає змоги Україні залучити авіацію.

Пожежа у Новоайдарському районі на Луганщині триває. Державні служби уточнюють кількість загиблих і потерпілих. Згідно з ранковою інформацією від Національної поліції, наразі підтверджено загибель чотирьох громадян, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Водночас напередодні, покликаючись на попередні дані, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков інформував про шістьох загиблих.

Як писав Z, пожежа зайнялася у понеділок, 6 липня, поблизу села Осколонівка. Вогонь поширився на велику площу через високу спеку і стрімкий вітер. Полум'я охопило приблизно 50 гектарів і перекинулося на будинки з людьми у селі Смолянинове.

Згідно зі свіжою інформацією від ДСНС, вогонь зруйнував 23 житлових будинки, пошкодив 36 хат і знищив 80 дачних будинків. Евакуйовано 30 осіб; іще 30 відселили.

Станом на 09:00 середи спостерігалися окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.

До гасіння пожежі залучили 1125 осіб і 201 одиницю техніки.

Напередодні голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив: Державна служба з надзвичайних ситуацій не може залучити для гасіння пожеж авіацію, бо контрольовані Росією сили не ґарантують безпеки польотів.

"Ми ще вночі планували залучити авіацію ДСНС до гасіння цієї пожежі. Два літаки стоять заправлені і пальним, і водою. Але робили запит на ту сторону, і сепари сказали, що ніяких гарантій безпеки ми не даємо. Ризикувати ще додатково життям людей ніхто не буде", – сказав Гайдай у відеозверненні, оприлюдненому вночі на середу.

УТОЧНЕННЯ. У середу ДСНС повідомила, що серед залученої техніки є два літаки АН-32П.

На місце пожежі виїхали секретар РНБО, міністр внутрішніх справ, керівник ДСНС.

Президент Зеленський напередодні скликав нараду через надзвичайну ситуацію.