МЗС просить світ натиснути на Росію через спалах репресій у Криму.

 

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через нову хвилю обшуків і затримань кримських татар у Криму і закликало міжнародну спільноту посилити тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові.

 

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, поширеній у вівторок.

 

 

"Закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати активно виступати на захист прав та свобод жителів Кримського півострова та посилювати тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму", — йдеться в заяві МЗС.

 

Згідно з інформацією міністерства, за результатами обшуків незаконно затримали щонайменше сімох громадян України – Еміля Зіядинова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Сейрана Хайретдинова, Олександра Сізікова, Вадима Бектемірова, Муратова Зекирья.

 

"Такі дії РФ є продовженням репресивних практик, спрямованих проти громадян України окупованого Криму, які прагнуть повною мірою реалізувати належні їм права людини та основні свободи. Те, що є нормою для України та інших демократичних держав, на території окупованого Криму розцінюється державою-окупантом як загроза та терористична діяльність", — наголошують у МЗС.

 

У заяві зазначається, що цілеспрямовані обшуки в будинках кримчан, котрі сповідують іслам, свідчать про переслідування за релігійною ознакою. "Ми вимагаємо від РФ добросовісного виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань як держави-окупанта, що передбачає, зокрема, припинення репресій проти місцевого населення окупованого Кримського півострова. Очікуємо, що РФ почне виконувати резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" та "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" 2016-2019 рр., а також наказ Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", — наголосили в МЗС.

 

07.07.2020

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