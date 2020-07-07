Російський "Беркут" здійснив обшуки і затримав кримських татар.

Вранці 7 липня російські силовики провели низку обшуків у будинках кримських татар в анексованому Криму. Згідно з інформацією правозахисників, до управління ФСБ окупаційної адміністрації у Сімферополі відвезли шість осіб.

Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

Згідно з інформацією активістів, обшуки почалися рано-вранці в селі Залізничне в Аліма Суф'янова і в селі Білокам'янка у Сейрана Хайретдінова. Потім надійшли повідомлення про обшуки російських силовиків у селищі Жовтневе у Еміля Зіядінова, в Сімферопольському районі у Ісмета Ібрагімова, в Алушті у Дилявера Меметова.

Серед затриманих російськими силовиками є чоловік з інвалідністю – Олександр Сизиков із села Севастянівка Бахчисарайського району.

"Олександр Сизиков повністю втратив зір у 2009 році. Двічі виходив на одиночні пікети на підтримку політв'язня, голови релігійної громади «Топчикой», фігуранта другої бахчисарайської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Едема Смаїлова, який до арешту був опікуном Сизикова", – розповіла юрист Ельвіна Семедляєва.

Додаткові обшуки у зв'язку з затриманням Олександра відбулися за адресою прописки його дружини в селищі Октябрське Красногвардійського району і в будинку його бабусі в селі Тургенєвка Бахчисарайського району.

Сизикова затримали разом із дружиною, бо він не може пересуватися самостійно.

Загалом затримали: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сизикова, Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова і Вадима Бектемірова.

Згідно з інформацією дружини Еміля Зіядінова, під час обшуку російські силовики вилучили два ноутбуки, загальнодоступну літературу, а також системний блок. Інкримінують – організацію і участь у діяльності терористичної організації. "Нас із чоловіком завели в кімнату, вони почали говорити про те, що якщо ми погодимося співпрацювати і зізнаємося в тому, що є членами цієї партії (вірогідно, йдеться про "Хізб ут-Тахрір", – Z), то термін буде меншим, аж до домашнього арешту. Чоловік відмовився що-небудь підписувати", – розповіла дружина Зіядінова.

Під час обшуку в житлі Зіядінова перебувало четверо дітей, старі батьки.