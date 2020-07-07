Кожен четвертий пацієнт із ковідом припадає на Львівщину.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 564 нові випадки коронавірусної хвороби. Відтак кількість нововиявлених захворювань уже дві доби поспіль не перевищує шести сотень; востаннє таку статистику фіксували місяць тому.

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я МОЗ, загальна кількість випадків COVID-19 зросла до 49 607.

Найбільше добових випадків виявили у Львівській області – 144 захворювання (чверть захворювань від усіх у загальноукраїнському масштабі). На Закарпатті лабораторно підтвердили 83 випадки, у Києві – 63, на Харківщині – 45, на Івано-Франківщині – 44.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 6 липня становить 26 131 особу. Найбільша кількість активних носіїв у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (282,1), Львівській (211,5) та Закарпатській (184,4) областях.

Упродовж доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла 21 людина. Загальне число захворювань із летальним наслідком – 1283.