У США дозволено карати виборців-«зрадників».

Згідно з рішенням Верховного суду, виборці від штату повинні голосувати за кандидата в президенти, котрий переміг у цьому штаті.

Верховний суд США

Судді Верховного суду одностайно стали на бік штату Вашінґтон, розглядаючи позов трьох виборців Пітера Чіафало (Peter Chiafalo), Леві Ґерра (Levi Guerra) і Естера Джона (Esther John), котрі 2016 року відмовилися віддати свої голоси кандидатці від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Хоча саме вона перемогла в цьому штаті свого суперника-республіканця Дональда Трампа. Про це повідомило видання The Spokesman-Review.

Ренеґати проголосували за колишнього держсекретаря Коліна Павелла, котрий у виборах президента взагалі не брав участі. Вони лише сподівалися своїм прикладом надихнути колег із тих штатів, де переміг Трамп, не голосувати за нього. Влада штату Вашінґтон оштрафували їх на 1000 доларів кожного. Після чого трійця виборців опротестувала покарання в суді.

У понеділок, шостого липня, Верховний суд США ухвалив вердикт у цій справі. Згідно з ним, якщо члени колегії виборців США віддають свій голос не тому кандидатові в президенти, за якого проголосувала більшість виборців штату, який вони репрезентують, то штат має право покарати їх за це. «Текст Конституції та історія нації одночасно підтримують право штату спонукати виборця виконувати своє зобов'язання з підтримки обраної штатом кандидатури під час виборів президента», – наголошується в рішенні суду.

Члени колегії виборців є важливою частиною складної електоральної системи США. Голосуючи за того чи іншого кандидата в президенти, американські виборці визначають членів колегії виборців від свого штату, яка складається з 538 осіб. Щоби стати главою держави, кандидату треба заручитися підтримкою не менш ніж 270 членів колегії виборців.

За даними Верховного суду, випадки, коли виборці голосували проти волі мешканців штату, вкрай рідкісні в історії США. Під час кампаній з виборів президента з 1796 до 2016 року так вчиняло лише 180 виборців з понад 23-х тисяч. Сім таких випадків припали на президентські вибори 2016 року: п'ятеро виборців тоді відмовилися віддати голоси за Гілларі Клінтон, двоє – за Дональда Трампа .