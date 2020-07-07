27 BookForum відбудеться в онлайн-форматі.

Львівський міжнародний 27 BookForum, який триватиме у Львові 16-20 вересня, вперше пройде в онлайн-форматі. Про це повідомили організатори.
Фото: bookforum.ua
Фокусна тема цьогорічного фестивалю – «Перепис населення: знати, хто ми є». Програму формуватимуть 15 тематичних кластерів і спецпроєктів.
«Щоб жити разом, ми маємо один про одного знати якомога більше і таки знати правду. (…) Перепис населення – це сполука чесних питань і чесних цифр. Це нагода раптом чомусь сказати правду про себе, яка раптом чомусь буде цікавою комусь іншому», – говорить про фокусну тему її кураторка – літературознавиця і критикиня Ганна Улюра.
Новий формат стане не лише вимушеним пристосуванням до реалій, а й надасть можливість відвідати фестиваль тим, кому раніше не вдавалося приїхати до Львова. Поціновувачі літератури зможуть почути улюблених письменників у будь-якому куточку світу.
«Як пандемія змінює наше життя, ритуали і звички, як світ переосмислює цінності, перед якими викликами ми постаємо і як з ними впоратися, як гравцям культури виходити з кризи – про це дискутуватимуть на 27 BookForum. Основним фокусом проєкту буде кожен з нас. Таким чином ми не тільки зможемо зрозуміти один одного і всіх разом, але й як особистості спробуємо віднайти себе у цьому мінливому світі та зробити особливий перепис», – зазначають організатори.
Серед цьогорічних учасників – автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн, лауреати й номінанти Букерівської премії, Гонкурівської премії, Національних виборів читачів і критиків. Однією з головних подій стане трансляція Ночі поезії та музики нон-стоп за участі українських поетів і музикантів з усього світу. 27 BookForum відбудеться за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради.
07.07.2020
Для довідки:
Book Forum Lviv, також відомий до 2018 року як Форум видавців у Львові – книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль. З 1994 року щовересня відбувається у Львові. Організатор – ГО «Форум видавців».
Найбільший український книжковий ярмарок та один із найбільш масових заходів такого типу у Східній Європі. Головні експозиції розташовуються у Палаці мистецтв, біля палацу Потоцьких, а також на алеї проспекту Свободи між пам'ятником Тарасові Шевченку й Оперним театром.
Програма Форуму видавців у Львові включає літературні акції і конкурси, презентації видавництв і авторів, авторські зустрічі, літературні читання, автограф-сесії, дискусії, круглі столи, перфоманси тощо. Також щороку вручають премію «Книга Форуму видавців» (з 2018-го – BookForum Best Book Award).
У межах Форуму видавців у Львові також відбувається Бізнес-форум, Освітній форум, Бібліофорум, Міжнародний перекладацький фестиваль TRANSLIT, Фестиваль культурного менеджменту і літературної критики КОНТЕКСТ та багато інших подій.