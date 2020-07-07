27 BookForum відбудеться в онлайн-форматі.

 

Львівський міжнародний 27 BookForum, який триватиме у Львові 16-20 вересня, вперше пройде в онлайн-форматі. Про це повідомили організатори.

 

Фото: bookforum.ua

 

Фокусна тема цьогорічного фестивалю – «Перепис населення: знати, хто ми є». Програму формуватимуть 15 тематичних кластерів і спецпроєктів.

 

«Щоб жити разом, ми маємо один про одного знати якомога більше і таки знати правду. (…) Перепис населення – це сполука чесних питань і чесних цифр. Це нагода раптом чомусь сказати правду про себе, яка раптом чомусь буде цікавою комусь іншому», – говорить про фокусну тему її кураторка – літературознавиця і критикиня Ганна Улюра.

 

Новий формат стане не лише вимушеним пристосуванням до реалій, а й надасть можливість відвідати фестиваль тим, кому раніше не вдавалося приїхати до Львова. Поціновувачі літератури зможуть почути улюблених письменників у будь-якому куточку світу.

 

«Як пандемія змінює наше життя, ритуали і звички, як світ переосмислює цінності, перед якими викликами ми постаємо і як з ними впоратися, як гравцям культури виходити з кризи – про це дискутуватимуть на 27 BookForum. Основним фокусом проєкту буде кожен з нас. Таким чином ми не тільки зможемо зрозуміти один одного і всіх разом, але й як особистості спробуємо віднайти себе у цьому мінливому світі та зробити особливий перепис», – зазначають організатори.

 

Серед цьогорічних учасників – автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн, лауреати й номінанти Букерівської премії, Гонкурівської премії, Національних виборів читачів і критиків. Однією з головних подій стане трансляція Ночі поезії та музики нон-стоп за участі українських поетів і музикантів з усього світу. 27 BookForum відбудеться за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради.

 

 

Для довідки:

 

Book Forum Lviv, також відомий до 2018 року як Форум видавців у Львові – книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль. З 1994 року щовересня відбувається у Львові. Організатор – ГО «Форум видавців».

 

Найбільший український книжковий ярмарок та один із найбільш масових заходів такого типу у Східній Європі. Головні експозиції розташовуються у Палаці мистецтв, біля палацу Потоцьких, а також на алеї проспекту Свободи між пам'ятником Тарасові Шевченку й Оперним театром.

 

Програма Форуму видавців у Львові включає літературні акції і конкурси, презентації видавництв і авторів, авторські зустрічі, літературні читання, автограф-сесії, дискусії, круглі столи, перфоманси тощо. Також щороку вручають премію «Книга Форуму видавців» (з 2018-го – BookForum Best Book Award).

 

У межах Форуму видавців у Львові також відбувається Бізнес-форум, Освітній форум, Бібліофорум, Міжнародний перекладацький фестиваль TRANSLIT, Фестиваль культурного менеджменту і літературної критики КОНТЕКСТ та багато інших подій.

07.07.2020

До теми

Захисник миру та простий монах
Катерина Гладка
Він готує людей до зовсім іншого світу, де перед нами стане найважливіше запитання — а що робить нас людьми? Нині Далай-ламі XIV виповнюється 85
06.07.20 | | Україна
Гібридна квантова комунікація – уперше
Дослідники створили систему, яка поєднала два способи закодовування квантової інформації – у частинки і хвилі. 
06.07.20 | | Наука
Україна і Московщина
Мирон Кордуба
«Се не пуста фраза, коли говорять, що відірвання України се "ніж в серце Росії". За посідання України вони готові до боротьби на життя і смерть». Мирон Кордуба, 100 років тому
04.07.20 | | Минуле
Вдячність
Василь МАХНО
за те що бував щасливий і часто бував бухий -що навіть пси шолудиві добріші за ворогів
04.07.20 | | Дискурси
Пролітаючи над..: церква св. Юра у Дрогобичі
Ігор МАРТИНІВ
Колись, у XVII столітті, дрогобиччани виміняли її у села Недіїв на дев'ять возів солі, а місцевий зодчий Микола Тесля із отриманого матеріалу збудував те, що добре збереглося і дотепер.
03.07.20 | | Галичина
Риси характеру того, хто переживає за екологію
Даніела Мокер
Те, чи хтось прагне захистити природу, залежить і від його характеру. Науковці визначили, що вирізняє активних захисників природи.
03.07.20 | | Наука
Кіберпанк про драму культури
Іван Баран
Як ідентифікувати себе у світі без держав? Як зберегти культурний код нації у такому майбутньому? – Роман про соціальні, економічні, культурні та філологічні аспекти життя недалекого майбутнього Америки.
03.07.20 | | Штука
Перезавантажити НАТО
Максим МУЛЯР
Чи не час вже НАТО пригадати, для чого воно створювалося? Якщо Альянс не підніме свою сумарну обороноздатність, не перестане вестися на кремлівські провокації, то російська аґресія проти НАТО стане реальністю.
03.07.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.