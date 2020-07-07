27 BookForum відбудеться в онлайн-форматі.

Львівський міжнародний 27 BookForum, який триватиме у Львові 16-20 вересня, вперше пройде в онлайн-форматі. Про це повідомили організатори.

Фото: bookforum.ua

Фокусна тема цьогорічного фестивалю – «Перепис населення: знати, хто ми є». Програму формуватимуть 15 тематичних кластерів і спецпроєктів.

«Щоб жити разом, ми маємо один про одного знати якомога більше і таки знати правду. (…) Перепис населення – це сполука чесних питань і чесних цифр. Це нагода раптом чомусь сказати правду про себе, яка раптом чомусь буде цікавою комусь іншому», – говорить про фокусну тему її кураторка – літературознавиця і критикиня Ганна Улюра.

Новий формат стане не лише вимушеним пристосуванням до реалій, а й надасть можливість відвідати фестиваль тим, кому раніше не вдавалося приїхати до Львова. Поціновувачі літератури зможуть почути улюблених письменників у будь-якому куточку світу.

«Як пандемія змінює наше життя, ритуали і звички, як світ переосмислює цінності, перед якими викликами ми постаємо і як з ними впоратися, як гравцям культури виходити з кризи – про це дискутуватимуть на 27 BookForum. Основним фокусом проєкту буде кожен з нас. Таким чином ми не тільки зможемо зрозуміти один одного і всіх разом, але й як особистості спробуємо віднайти себе у цьому мінливому світі та зробити особливий перепис», – зазначають організатори.

Серед цьогорічних учасників – автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн, лауреати й номінанти Букерівської премії, Гонкурівської премії, Національних виборів читачів і критиків. Однією з головних подій стане трансляція Ночі поезії та музики нон-стоп за участі українських поетів і музикантів з усього світу. 27 BookForum відбудеться за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради.