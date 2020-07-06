В Україні – мінімальна кількість випадків коронавірусу за місяць.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 543 випадки коронавірусної хвороби. Це мінімальна кількість захворювань майже за місяць (за підсумками 8 червня було 525 випадків).

 

Загалом за час пандемії підтверджено 49 043 випадки COVID-19, йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я. Із них 21 703 одужали, 1262 померли. 

 

 

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 6 липня становить 26 078 осіб. Найбільша кількість носіїв у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (289,8), Львівській (206) та Закарпатській (180,5) областях.

 

Наразі госпіталізовано 4087 осіб; 103 людини підключені до апарату ШВЛ.

 

Загалом госпіталізації потребували 13 046 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 413 пацієнтів.

 

Захворювання підтвердили у 3550 дітей та 7030 медиків; 4406 медпрацівників одужали.

 

06.07.2020

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