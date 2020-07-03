Верховна Рада звільнила Смолія, насваривши за надто міцну гривню.

 

Верховна Рада у п'ятницю на позачерговому засіданні звільнила голову Національного банку України Якова Смолія.

 

За відставку проголосувало 286 народних депутатів, повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

Фракція "Слуга народу" дала за звільнення Смолія 211 голосів, "Опозиційна платформа – За життя" – 22 голоси, група "За майбутнє" – 17 голосів, група "Довіра" – 18 голосів, "Батьківщина" – 13 голосів, позафракційні – 5 голосів. Фракції "Європейська солідарність" і "Голос" проголосували "проти" в повному складі.

 

Смолій у своєму слові перед парламентом підтвердив, що зазнавав політчиного тиску.

 

"Я прийняв важке, але необхідне рішення піти у відставку, оскільки впродовж тривалого часу на НБУ чиниться систематичний політичний тиск. Тиск із метою затвердження рішень, які не є економічно обґрунтованими, які фокусуються на короткострокових простих перемогах і можуть дорого коштувати українській економіці й Україні в більш довгостроковій перспективі", – сказав голова НБУ.

 

Яків Смолій пояснив, що як методи тиску використовувалися мітинги біля стін Нацбанку, на яких виступали "депутати, що сидять у залі", а також блокування його будинку та будинків його заступників.

 

"На радах нардепів, представників Кабміну, прем'єр-міністра, президента неодноразово в бік Нацбанку лунали заклики залити економіку грошима, скасувати базові принципи регулювання банківської системи, встановити курс, щоб експортерам було краще, поставити інфляцію 11% і курс 30 грн/$1, тому що такі параметри закладені до державного бюджету. Це причини, що змусили мене прийняти те рішення, про яке я вас поінформував", – додав він.

 

Водночас голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зазначив, що встановлення курсу для експортерів – це питання того, наскільки їм складно в умовах падіння промисловості, "спричиненої надзвичайним патологічним зміцненням нацвалюти", а питання "заливання економіки грошима" – це питання "патологічної стерилізації нацвалюти, яке призвело до відсутності грошей у реальному секторі економіки".

 

03.07.2020

До теми

Риси характеру того, хто переживає за екологію
Даніела Мокер
Те, чи хтось прагне захистити природу, залежить і від його характеру. Науковці визначили, що вирізняє активних захисників природи.
03.07.20 | | Наука
Кіберпанк про драму культури
Іван Баран
Як ідентифікувати себе у світі без держав? Як зберегти культурний код нації у такому майбутньому? – Роман про соціальні, економічні, культурні та філологічні аспекти життя недалекого майбутнього Америки.
03.07.20 | | Штука
Перезавантажити НАТО
Максим МУЛЯР
Чи не час вже НАТО пригадати, для чого створювався цей блок? Якщо Альянс не на словах, а на ділі не підніме свою сумарну обороноздатність, не перестане вестися на кремлівські провокації та блеф, то раніше чи пізніше російська аґресія проти держав-членів стане реальністю.
03.07.20 | | У світі
Меню для диктатора
Юлія Бондар
Чим ласував Пол Пот, поки Камбоджа вмирала від голоду? Що їв Саддам Хусейн перед тим, як віддав наказ про знищення десятків тисяч курдів? Чи смакувала Фіделю Кастро американська Coca-Cola? Як нагодувати тирана так, аби він сьогодні нікого не вбив?
02.07.20 | | Штука
Творити свою оперу
Уляна Горбачевська, Марія Олійник
Опера «Ukraine – Terra Incognita» – можливість вивести перформера, який наділений народним вокалом, на велику сцену, щоб питома українська народна пісня із свого першоджерела звучала у виконанні цілого покоління освічених професійних виконавців.
01.07.20 | | Штука
Кава: робуста – чутливіша, ніж вважали
​Кожен градус потепління на 14 % знижує врожаї другого за значимістю кавового сорту.
01.07.20 | | Наука
Парафія в Мостиськах
Мар'ян ХОМЯК
Вірні костелу Народження св. Йоана Хрестителя як еталон католицької пастви 1862 року
01.07.20 | | Минуле
Мерські вправи
Юрій ТИМЧУК
Де-факто кампанія, результатом якої буде похід за шторку 25 жовтня, стартувала. Квазіканікули в умовах карантину на неї не вплинуть, а в тому, що бої за голоси будуть потужними, вже немає сумнівів.
01.07.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.