Верховна Рада звільнила Смолія, насваривши за надто міцну гривню.

Верховна Рада у п'ятницю на позачерговому засіданні звільнила голову Національного банку України Якова Смолія.

За відставку проголосувало 286 народних депутатів, повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Фракція "Слуга народу" дала за звільнення Смолія 211 голосів, "Опозиційна платформа – За життя" – 22 голоси, група "За майбутнє" – 17 голосів, група "Довіра" – 18 голосів, "Батьківщина" – 13 голосів, позафракційні – 5 голосів. Фракції "Європейська солідарність" і "Голос" проголосували "проти" в повному складі.

Смолій у своєму слові перед парламентом підтвердив, що зазнавав політчиного тиску.

"Я прийняв важке, але необхідне рішення піти у відставку, оскільки впродовж тривалого часу на НБУ чиниться систематичний політичний тиск. Тиск із метою затвердження рішень, які не є економічно обґрунтованими, які фокусуються на короткострокових простих перемогах і можуть дорого коштувати українській економіці й Україні в більш довгостроковій перспективі", – сказав голова НБУ.

Яків Смолій пояснив, що як методи тиску використовувалися мітинги біля стін Нацбанку, на яких виступали "депутати, що сидять у залі", а також блокування його будинку та будинків його заступників.

"На радах нардепів, представників Кабміну, прем'єр-міністра, президента неодноразово в бік Нацбанку лунали заклики залити економіку грошима, скасувати базові принципи регулювання банківської системи, встановити курс, щоб експортерам було краще, поставити інфляцію 11% і курс 30 грн/$1, тому що такі параметри закладені до державного бюджету. Це причини, що змусили мене прийняти те рішення, про яке я вас поінформував", – додав він.

Водночас голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зазначив, що встановлення курсу для експортерів – це питання того, наскільки їм складно в умовах падіння промисловості, "спричиненої надзвичайним патологічним зміцненням нацвалюти", а питання "заливання економіки грошима" – це питання "патологічної стерилізації нацвалюти, яке призвело до відсутності грошей у реальному секторі економіки".