Генштаб ЗСУ: Росія зібрала на кордоні угруповання військ, придатних для наступу.

Поблизу кордону Росія створила три міжвидових угруповання, здатних проводити раптові наступальні дії з обмеженими цілями на території України.

Про це заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Станом на сьогодні поблизу кордону з Україною вже створено три міжвидових угруповання, які здатні без оголошення мобілізації та при мінімальних підготовчих заходах проводити раптові наступальні дії на території України", – заявив Голопатюк у ході засідання, присвяченого виконанню та модернізації Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

Український генерал вказав на те, що Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ (сил) вздовж державного кордону України.

"Зокрема, здійснюється активне формування нових військових частин (з’єднань та об’єднань) та реорганізація існуючих військових формувань з метою нарощування їхнього бойового потенціалу. На даний час вздовж державного кордону України розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп. На сьогодні завершується формування трьох нових об’єднань – двох армій та армійського корпусу, які протягом 2020-2021 років планують набути повної оперативної готовності", – заявив він.

У наземному компоненті на Західному стратегічному напрямку створена 20-та загальновійськова армія у складі 3-ї мотострілецької дивізії та 144-ї мотострілецької дивізії. При цьому на озброєнні 448-ї ракетної бригади 20-ї армії є оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Іскандер".

На Південно-західному стратегічному напрямку створена 8-ма загальновійськова (ударна) армія у складі 150-ї мотострілецької дивізії, 20-ї окремої мотострілецької бригади та оперативно підпорядкованих 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів. В окрузі та армії передбачено створення ракетних бригад ОТРК "Іскандер".

"Загалом чисельність наземного угруповання ЗС РФ вздовж кордону України сягає близько 87 тис. військовослужбовців, до 1100 одиниць танків; до 2600 бойових броньованих машин; до 1100 артилерійських систем; до 360 ракетних систем залпового вогню, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів", – поінформував Голопатюк делегації країн-учасниць ОБСЄ.

У повітряному компоненті продовжується переозброєння на сучасні та модернізовані зразки авіаційної техніки (літаки Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МіГ-31К з гіперзвуковим комплексом "Кинжал" та вертольоти різних модифікацій).

"Загалом на базових аеродромах поблизу державного кордону України базується близько 330 бойових літаків та 230 вертольотів", – зазначив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ.