"Вивели з ладу": Слідчі ДБР зайняли високоточне устаткування Повітряних сил.

Державне бюро розслідувань повернуло військовим частинам Повітряних Сил Збройних Сил України важливі високоточні пристрої зі системи управління зенітними ракетами – клістрони, – вилучені під час обшуків у середу. ДБР призначило службове розслідування, котре має дати оцінку правомірності дій працівників бюро.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань. Перед цим командування Повітряних сил повідомило про те, що працівники бюро вилучили із кількох військових частин клістрони, й звинуватило ДБР у підриві національної безпеки.

"У ході слідчих дій було вилучено 7 приладів НВЧ (клістрони). Того ж дня, 1 липня, слідчі ДБР повернули 3 прилади до однієї з військових частин, ще 4 прилади буде повернуто сьогодні", – ідеться у повідомленні ДБР.

У четвер увечері командування Повітряних сил підтвердило досягнення згоди із Бюро розслідувань. Також командування стерло зі своїх сторінок у соцмережах попередній допис із критикою слідчих дій. "Завдяки резонансу, жвавому обговоренню в суспільстві, розумінню керівництва правоохоронних органів вдалось досягти консенсусу у вирішенні питання повернення вилучених НВЧ приладів (клістронів) до частин зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України", – уточнили в штабі.

Раніше служба зв'язків з громадськістю Повітряних сил повідомила: "ДБР завдає чергового удару по системі протиповітряної оборони України".

"1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький. На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію... Такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836)", – ішлося в повідомленні.

"Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час, коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі", – обурилися в командуванні.

Апарат Повітряних сил застеріг, що вилучення клістронів "може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави".

Журналіст Юрій Бутусов коментує, що ініціатори справи "фактично вивели з ладу чинну систему озброєнь". "Це просто не вкладається в голові", – прокоментував Бутусов у Facebook.

Згідно з версією Юрія, кримінальне провадження довкола деталей ППО зумовлене прагненням покарати Петра Порошенка за старі закупівлі в сфері оборони: клістрони начебто купувалися на "чорному ринку" в Росії й транспортувалися контрабандою. "Де знайти компромат? На закупівлях запасних частин, котрі Україна закуповує в Росії. Клістрони для СС-300 можна купити лише в Росії", – пояснив він.

Юрій Бутусов визнає: якщо є бажання причепитися, то в цій схемі можна знайти склад злочину. Однак таким чином Україна наражає себе на небезпеку – оголює ППО.

"Це ґарантована кримінальна справа. Адже закупівля – нелеґальна, постачання – нелеґальне, розрахунок – готівкою, первинних документів – нема. І всі про це знають. Одначе розслідування викриє, хто і яким чином в Росії закуповував клістрони, і цих людей неодмінно візьме ФСБ, і ми втратимо канали постачання клістронів. І підставимо тих, хто нам довірився", – пояснив Бутусов.

Згідно з його висновком, у спробах покарати Порошенка правоохоронці "дійшли до абсурду", і дії слідчих дійсно є злочином проти обороноздатності. "Жодної політики щодо нелеґальних закупівель озброєння в РФ, очевидно, до цього часу нема. Жодної уваги до проблем армії в оточенні Президента нема. Інформації про реальну обставновку нема. Заява командування Повітряних сил – це просто кричуща демонстрація безвідповідальності Володимира Зеленського і його підлеглих", – прокоментував він.