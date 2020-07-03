Рекорд смертності від ковіду на Львівщині: 11 людей померло за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 876 випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 46 763.

 

Про це йдеться в оперативних даних, поданих Радою національної безпеки та оборони.

 

 

Найбільше добових випадків зафіксовано у Львівській (153), Закарпатській (80), Рівненській (73), Волинській (63), Одеській (56) областях і в Києві (105).

 

Упродовж доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 27 осіб; при тім аж 11 – на Львівщині. Загальна кількість летальних випадків зросла до 1212.

 

За добу зафіксовано 505 одужань. Загалом із моменту початку пандемії одужало 20 558 осіб.

 

Активних випадків коронавірусної хвороби – 24 993. Кожен п'ятий пацієнт із ковідом – на Львівщині (4 854).

 

03.07.2020

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