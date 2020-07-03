Рекорд смертності від ковіду на Львівщині: 11 людей померло за добу.

Меню для диктатора

Юлія Бондар

Чим ласував Пол Пот, поки Камбоджа вмирала від голоду? Що їв Саддам Хусейн перед тим, як віддав наказ про знищення десятків тисяч курдів? Чи смакувала Фіделю Кастро американська Coca-Cola? Як нагодувати тирана так, аби він сьогодні нікого не вбив?