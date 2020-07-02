Зеленський передав до ВР подання на звільнення Смолія.

 

Президент України Володимир Зеленський офіційно зареєстрував у Верховній Раді подання про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

 

Проєкт №3772 зареєстовано у ВР 2 липня. Напередодні Яків Смолій подав Президентові свою заяву про відставку, поскаржившись на політичний тиск.

 

 

Офіс Президента в своєму коментарі закликав не політизувати відставки голови НБУ. "Наголошуємо, що дискусії щодо діяльності Національного банку України повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України", – йдеться в заяві ОП.

 

Банкова стверджує, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

 

"Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування", – додали в офісі Зеленського.

 

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд і посли "Великої сімки" висловили тривогу через повідомлення про політичний тиск на НБУ. 

 

02.07.2020

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