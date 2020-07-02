МВФ і "Велика сімка" занепокоїлись повідомленням про політичний тиск на НБУ.

Міжнародний валютний фонд закликав зберегти незалежність Національного банку України й висловив підтримку банківській діяльності Якова Смолія, котрий напередодні демісував із посади через політичний тиск.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

"Ми звернули увагу на заяву про звільнення, подану головою НБУ Яковом Смолієм. Під його керівництвом в Україні будо досягнуто істотних звершень у забезпеченні ціновоі стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку у сучасній макроекономічній політиці. Саме тому незалежність НБУ стоїть в центрі програми, котра підтримується МВФ, і цю незалежність слід забезпечити і наступником голови", – йдеться у коментарі фонду.

Посли "Великої сімки" у своїй заяві зазначають: спроби упокороти Нацбанк спричинять втрату зовнішньої підтримки України.

"Незалежний Нацбанк – фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ в Україні і їхню підтримку", – ідеться у коментарі послів G7, поширеному через twitter.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку Яків Смолій подав на ім’я Президента Володимира Зеленського заяву про відставку. Смолій поскражився на "систематичний політичний тиск", заявивши, що прагне захистити незалежність НБУ своїм кроком.