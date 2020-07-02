В Україні за добу – 889 випадків коронавірусної хвороби.

Відірвані від цивілізації

Юрко ТИМЧУК

Погоди, як відомо, поганої не буває. Так говорять люди, які поважають небесну канцелярію. Є ще окремі персонажі, які просто говорять, і коли вони виконують цей процес, то небесній канцелярії варто було б задуматися над прицільністю метання блискавок.