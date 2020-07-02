В Україні за добу – 889 випадків коронавірусної хвороби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 889 випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань COVID-19 зросло до 45 887.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у четвер.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (152), Рівненській (93), Закарпатській (85), Волинській (81), Донецькій (78) областях і в Києві (104).
Упродовж доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 12 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 1185.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 2 липня – 24 650 осіб. Найбільша кількість пацієнтів у перерахунку на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (304,1), Львівській (188,3) та Рівненській (167,6) областях.
02.07.2020