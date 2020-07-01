Львів’янка претендує на престижну літературну нагороду.

 

Роман львів’янки Наталки Сняданко "Фрау Мюллер не налаштована платити більше" (Frau Müller nie zamierza płacić więcej, видавницво Warsztaty Kultury)​ – серед претендентів на Центральноєвропейську літературну премію Angelus 2020 року. Про це йдеться на сайті премії.

 

 

Фото: angelus.com.pl


Лонґ-лист Angelus 2020 оприлюднили 30 червня. У ньому – 14 позицій. Окрім роману Наталки Сняданко, журі премії обрало до довгого списку твори ще двох українців – романи "Забуття" Тані Малярчук (Zapomnienie, видавництво Warstwy) та "Інтернат" Сергія Жадана (Internat, видавництво Czarne).

 

Із 14 книг, які потрапили до довгого списку, п'ять – польських, три – українських, по одній австрійській, болгарській, чеській, словенській, російській та угорській. Список журі сформувало, обравши книги з-поміж 131 претендента.

 

Сім книг зі списку потраплять до фіналу Angelus у вересні. Їхніх авторів уперше нагородять грошовими преміями в розмірі 5000 польських злотих. А переможець відзнаки, якого назвуть 17 жовтня на спеціальній церемонії, традиційно отримає 150 000 злотих.

 

Наталка Сняданко вже вдруге стала претенденткою на цю престижну нагороду. Її книжка «Комашина тарзанка» 2015 року увійшла до півфіналу Angelus. До слова, тоді перемогу також здобув український автор – Сергій Жадан.

 

Для довідки:

 

Фото: litakcent.com

 

Літературна нагорода Центральної Європи «Ангелус» (пол. Nagroda Literacka Europy Środkowej Angelus) – літературна відзнака, яку вручають щороку з 2006-го за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою попереднього року.

 

Організатор і фундатор нагороди – місто Вроцлав, лауреатом може стати письменник, який походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

 

Премію щороку вручають у Вроцлаві за найкращі прозаїчні твори авторам, які висвітлюють «найважливіші й найактуальніші теми сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур».

 

Нагородою премії є чек на 150 тисяч злотих і статуетка авторства вроцлавської різьбярки Еви Россано. З 2009 року нагороджують також і перекладача книги-лауреата. Якщо нагороду отримує польський письменник, журі обирає найкращого перекладача однієї з іноземних книг.

 

З-поміж українців лауреатом Angelus 2006 року був Юрій Андрухович, 2013-го – Оксана Забужко, 2015-го – Сергій Жадан.

 

01.07.2020

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