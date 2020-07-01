Львів’янка претендує на престижну літературну нагороду.

Роман львів’янки Наталки Сняданко "Фрау Мюллер не налаштована платити більше" (Frau Müller nie zamierza płacić więcej, видавницво Warsztaty Kultury)​ – серед претендентів на Центральноєвропейську літературну премію Angelus 2020 року. Про це йдеться на сайті премії.

Фото: angelus.com.pl



Лонґ-лист Angelus 2020 оприлюднили 30 червня. У ньому – 14 позицій. Окрім роману Наталки Сняданко, журі премії обрало до довгого списку твори ще двох українців – романи "Забуття" Тані Малярчук (Zapomnienie, видавництво Warstwy) та "Інтернат" Сергія Жадана (Internat, видавництво Czarne).

Із 14 книг, які потрапили до довгого списку, п'ять – польських, три – українських, по одній австрійській, болгарській, чеській, словенській, російській та угорській. Список журі сформувало, обравши книги з-поміж 131 претендента.

Сім книг зі списку потраплять до фіналу Angelus у вересні. Їхніх авторів уперше нагородять грошовими преміями в розмірі 5000 польських злотих. А переможець відзнаки, якого назвуть 17 жовтня на спеціальній церемонії, традиційно отримає 150 000 злотих.

Наталка Сняданко вже вдруге стала претенденткою на цю престижну нагороду. Її книжка «Комашина тарзанка» 2015 року увійшла до півфіналу Angelus. До слова, тоді перемогу також здобув український автор – Сергій Жадан.