Літературну нагороду Центральної Європи «Ангелус» отримала Катерина Бабкіна.

Нині ввечері у Вроцлаві оголосили, що лауреатом цьогорічної премії «Ангелус» стала Катерина Бабкіна за збірку оповідань «Мій дід танцював краще за всіх» (переклад на польську Богдана Задури). Але не тільки цієї премії: вона ж стала лауреаткою премії читацьких симпатій.

Катерина Бабкіна, родом із Івано-Франківська, яскрава представниця сучасної української літератури (проза, поезія, драматургія, журналістика, колумністика, переклад). Авторка поетичних збірок «Вогні святого Ельма» (2002), «Гірчиця» (2011), «Знеболювальне і снодійне» (2014), «Заговорено на любов» (2017), дитячих книжок та видань «Гарбузовий рік» (2014), «Шапочка і кит» (2015), «Наші птахи і те, що їм заважає» (2018), роману «Соня» (2014) та книг оповідань «Лілу після тебе» (2008) та «Щасливі голі люди» (2016). Твори перекладено одинадцятьма мовами світу.

«Мій дід танцював краще за всіх» (2020) — серія оповідань про історію п’яти родин, поєднаних дітьми, що пішли в школу в перший рік незалежності України. Історії від 1920-х у Харкові до війни на Донбасі охоплюють і знищення театру Леся Курбаса, і Голодомор, і Другу світову війну, і кілька хвиль еміграції. Історії про прийняття минулого, про те, як події та обставини впливають на нас незалежно від того, чи знаємо ми про них, про тяглість поколінь, про втрати, про те, що завше залишається можливість врешті стати щасливим.

Літературна нагорода Центральної Європи «Ангелус» — відзнака, яку вручають щороку, починаючи із 2006-го, за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою, яка порушує важливі питання сучасного світу. Організатором і фундатором відзнаки є місто Вроцлав. Лауреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Нагорода – чек на 150 тис. злотих (понад 40 тис. доларів) і статуетка авторства вроцлавської різьбярки. Починаючи із 2009 року, нагороджують також і перекладача книжки-лауреата, а з 2014 — читачі обирають лауреата премії ім. Наталії Горбанєвської.

До журі премії увійшли:

яко голова – почесний президент Українського ПЕНу Микола Рябчук,

а також польські колеги

філолог, літературознавець Марцін Сенський,

критикиня Уршула Гленськ,

поет і перекладач Ришард Криніцький,

письменниця і дослідниця літератури Анна Насіловська,

дослідниця літератури, професорка Малґожата Шпаковська,

критик і літературознавець, професор Пьотр Слівінський.

Це четверта нагорода для представників України (з 16-ти щорічних нагород), до нині лауреатами премії ставали українські письменники:

Юрій Андрухович (2006, Dwanaście kręgów, перекл. Катажина Котинська),

Оксана Забужко (2013, Muzeum porzuconych sekretów, перекл. Катажина Котинська) та

Сергій Жадан (2015, Mezopotamia, перекл. Міхаель Петрик і Адам Поморський).

Нагадаємо, що у короткому списку премії було сім книжок:

Катерина Бабкіна «Мій дід танцював краще за всіх» (переклав з української Богдан Задура, видавництво Warsztaty Kultury);

Петро Яценко «Магнетизм» (переклав з української Марцін Гачковський, видавництво Warstwy);

Володимир Рафеєнко «Довгі часи» (переклали з російської Анна Урсуленко та Марцін Гачковський, видавництво KEW);

Мірослав Тричик «Джазга. Брехня сильніша смерті» («Znak Literanova», Польща);

Міхал Комар «Приховане» (Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca Press, Польща);

Сергій Лебедєв «Дебютант» (переклав з російської Гжегож Шимчак, видавництво Claroscuro Publishing House);

Сигітас Парульскіс «Темрява і партнери» (переклала з литовської Ізабела Корибут-Дашкевич, Wydawnictwo Czarne).

Лауреата премії читацьких симпатій ім. Наталії Горбанєвської читачі обирають (в режимі онлайн-голосуванні) з 2014 року. Попереднім її володарем був Юрій Винничук, автор роману «Танго смерті», цього року, ще раз нагадаємо, Катерина Бабкіна.