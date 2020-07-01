Шмигаль "не щасливий" через кримінальну справу проти Порошенка.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська влада не зважатиме на іміджеві ризики, зумовлені переслідуванням Петра Порошенка, і продовжить кримінальні провадження, бо вважає їх обґрунтованими.

Про це Шмигаль сказав у інтерв'ю BBC.

"Я не щасливий від цього. В будь-якому випадку розслідування проти керівників держави, тим більше, якщо є факти на підтвердження, – це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави. Ідеальний варіант, коли політики поводять себе відповідально й не влізають у корупцію й не зраджують інтересів держави. Коли є такі підозри, це завжди засмучує. Але відповідальність має бути невідворотною, незалежно від рангів та посад. Якщо людина порушила закон, зрадила національні інтереси держави, поводила себе некоректно, має нести відповідальність", – сказав голова уряду.

Прем'єр запевнив, що українські правоохоронці не займаються політичними переслідуваннями. "Це не переслідування, але погоджуюсь, що це виглядає не дуже добре. Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні – це псує імідж держави", – зауважив він.

Водночас, Шмигаль не бачить нічого поганого в порушення кримінальних справ. "Але інший бік медалі – покарання має бути невідворотнє для всіх. Чому звичайні люди мають нести відповідальність за злочини і порушення закону, а політики високого рівня можуть мати імунітет. Як би прикро це не виглядало на міжнародній арені, набагато прикрішим буде виглядати корупція, яка не карається... У тих справах, які тривають проти політиків попередніх генерацій, я не бачу політичного замовлення", – резюмував прем'єр.

У своєму інтерв'ю Денис Шмигаль засвідчив лояльність Володимиру Зеленському. "Готовий піти у відставку в будь-який момент, коли народ України, Верховна Рада або президент висловлять таку думку", – сказав прем'єр.

Шмигаль також узяв на себе цілковиту відповідальність за призначення Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти та наук (в той час, коли медії пишуть Шкарлет – особистий вибір Зеленського).