У МЗС вважають, що українцям слід "ментально готуватися" до наступу РФ.

 

Заступник міністра закордонних справ Василь Бондар заявив, що Україні слід бути "ментально готовою" до можливого нового наступу російських сил.

 

Про це Бондар сказав у інтерв'ю інформаційній аґенції "Інтерфакс-Україна", коментуючи навчання "Кавказ-2020", заплановані збройними силами Росії на осінь.

 

 

Представник МЗС зазначив, що "значна кількість військових експертів і аналітиків" поділяє думку про можливість військового наступу Росії.

 

"У НАТО також розуміють, наскільки реальним є використання військового потенціалу Росії проти України, причому його активізація можлива якраз у найближчій перспективі. Тому нам треба ментально бути готовими до того, що Росія не зупиниться перед використанням збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей", – зазначив Бондар.

 

Заступник голови МЗС звернув увагу на два фактори: по-перше, спостерігається зростання військових потужностей на східному кордоні України, а по-друге – значне посилення військових угруповань російських військ у тимчасово окупованому Криму.

 

"Досить часто приводять у підвищену бойову готовність російські окупаційні сили на території окупованого Донбасу. Будь-які навчання можуть досить швидко перейти в активну фазу бойових дій, тому ризик, однозначно, зростає, і, звичайно, військовики це бачать", – констатував Бондар.

 

"Наше завдання – донести інформацію про реальність такої небезпеки до міжнародного співтовариства, що ми робимо в ООН, ОБСЄ і на двосторонньому рівні. Також активні публічні комунікації, мета яких показати, що Росія не відмовляється від своєї агресивної політики", – пояснив він.

 

Заступник міністра зазначив, що причинами цього можуть бути як внутрішня нестабільність Росії у зв’язку з голосуванням про внесення змін до Конституції РФ і невдоволенням результатами, так і, наприклад, питання з поставками води в Крим.

 

"Це питання для нас принципове, ми прийняли рішення – воду не можна подавати в Крим до його деокупації. Тому це може бути також однією з причин, чому росіяни можуть вдатися до активних бойових дій, зокрема на лінії фронту між українськими та російськими військами", – підкреслив він.

 

30.06.2020

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